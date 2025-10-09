大陸公告 對中重稀土、鋰電池及超硬材料實施出口管制
中國官方今天接連公告，將超硬材料、稀土設備和原輔料、鈥等5種中重稀土，以及鋰電池、人造石墨負極材料相關物項，自11月8日起實施出口管制。官方宣稱，列管物項具有「明顯的軍民兩用屬性」，列管是為「更好地維護了國家安全和利益」。
「川習會」預計月底在韓國登場。中國商務部及海關總署傍晚一連發布多項公告，將上述包含鈥、鉺、銩、銪、鐿等5種中重稀土在內的物項列入出口管制，引發外界議論及揣測。
中國商務部隨後以不具名發言人「答記者問」名義說，根據中國「出口管制法」等有關法律法規，商務部會同海關總署發布關於對「超硬材料、稀土設備和原輔料、鈥等5種中重稀土、鋰電池和人造石墨負極材料相關物項」實施出口管制措施的公告，將於11月8日正式實施。「中方已通報有關國家和地區」。
中國商務部發言人宣稱，這次列管的相關物項「具有明顯的軍民兩用屬性」，中國依法依規實施出口管制措施「符合國際通行做法，更好地維護了國家安全和利益，更好地履行了防擴散等國際義務」。
發言人又說，中國政府願與各國一道維護全球產供鏈穩定暢通，相關措施「不針對任何國家和地區」，對於合法合規的出口申請，中方將在審查後予以許可。
發言人提到，中方並願透過雙邊出口管制對話交流機制，與相關方就出口管制政策和實踐展開溝通對話，共同促進、便利合規貿易。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言