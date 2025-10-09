快訊

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

大陸公告 對中重稀土、鋰電池及超硬材料實施出口管制

中央社／ 台北9日電
圖為內蒙古包頭所產的稀土礦石。新華社
圖為內蒙古包頭所產的稀土礦石。新華社

中國官方今天接連公告，將超硬材料、稀土設備和原輔料、鈥等5種中重稀土，以及鋰電池、人造石墨負極材料相關物項，自11月8日起實施出口管制。官方宣稱，列管物項具有「明顯的軍民兩用屬性」，列管是為「更好地維護了國家安全和利益」。

「川習會」預計月底在韓國登場。中國商務部及海關總署傍晚一連發布多項公告，將上述包含鈥、鉺、銩、銪、鐿等5種中重稀土在內的物項列入出口管制，引發外界議論及揣測。

中國商務部隨後以不具名發言人「答記者問」名義說，根據中國「出口管制法」等有關法律法規，商務部會同海關總署發布關於對「超硬材料、稀土設備和原輔料、鈥等5種中重稀土、鋰電池和人造石墨負極材料相關物項」實施出口管制措施的公告，將於11月8日正式實施。「中方已通報有關國家和地區」。

中國商務部發言人宣稱，這次列管的相關物項「具有明顯的軍民兩用屬性」，中國依法依規實施出口管制措施「符合國際通行做法，更好地維護了國家安全和利益，更好地履行了防擴散等國際義務」。

發言人又說，中國政府願與各國一道維護全球產供鏈穩定暢通，相關措施「不針對任何國家和地區」，對於合法合規的出口申請，中方將在審查後予以許可。

發言人提到，中方並願透過雙邊出口管制對話交流機制，與相關方就出口管制政策和實踐展開溝通對話，共同促進、便利合規貿易。

稀土

延伸閱讀

全日空沖繩飛東京航班機艙冒煙 疑乘客行動電源起火

大陸出手了！宣布對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制 涉晶片生產

固態鋰電池突破 能量密度提升86%

另類稀土戰？ 路透：中擬輸出技術換資源 在馬設精煉廠

相關新聞

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

大陸商務部9日再將反無人機技術公司（Dedrone by Axon）、半導體研究公司TechInsights等14家外國...

滙豐擬溢價30%私有化恒生銀行 撤銷其上市地位

香港滙豐銀行9日突然公告，計畫將旗下恒生銀行私有化，並取消恒生銀行53年的上市地位，消息震撼香港金融圈。滙豐行政總裁艾橋...

兩岸經貿持續脫鉤 政大經濟系學者曝萎縮原因

中美貿易戰下全球供應鏈重組，兩岸經貿關係在脫鉤聲浪下充滿挑戰。曾任國發會主委、陸委會副主委，現任政大經濟系兼任教授林祖嘉...

港新股市場領跑全球…首日破發率九年新低 認購倍數達8000倍

數據顯示，香港新股市場領跑全球。據Wind統計，前三季共有68檔新股登陸港股，合計募資1824.5億港元，較去年同期分別...

中企突圍、去年仍大買晶片設備 凸顯美出口管制有漏洞

美國國會兩黨議員最新調查顯示，中國企業去年購買約380億美元先進晶片製造設備，反映出口管制漏洞。議員呼籲盟友協調，擴大對...

中國市場太大、找不到替代者 美農民面臨450億美元損失

川普關稅政策引發的反噬效應持續加劇，對美國農民造成重大衝擊。由於中國大幅減少對美國農產品進口，自5月起更未再購買任何美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。