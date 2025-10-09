中國股市十一長假結束首日大漲 滬指創10年來新高

快訊

中央社／ 上海9日電

中國A股十一長假後開門紅，三大指數齊漲。終場上證指數漲1.32%，深證成指漲1.47%、創業板指漲0.73%。上證指數更因此突破3900點關卡，創下10年來大波段新高。

綜合陸媒財聯社、第一財經報導，上證指數今天開高走高，終場以3933.97點作收，漲幅1.32%，不但突破3900點關卡，更創下2015年8月以來的新高。

從成交量來看，滬深兩市成交額人民幣2.65兆元（約新台幣11.34兆元），較上一個交易日放大4718億。兩市共超過3100檔個股上漲。

澎湃新聞報導，中金公司認為，假期前後中國內外AI產業進展密集發布、中國工業企業利潤增速回暖；A股休市期間港股震盪微漲，假期出行數據平穩增長。加上節後「十五五」規劃政策預期有望升溫，節後A股可望延續穩健表現，2024年9月24日以來的震盪上漲行情仍在延續。

中信建投表示，「十一」長假期間受美國政府停擺等因素擾動，金銀等貴金屬進一步走高，算力革命背景下銅價也明顯走強。展望後市，在經濟基本面保持平穩、A股增量資金持續流入、全球流動性寬鬆和中美關係改善的大背景下，A股有望繼續維持震盪向上的大趨勢。

中美關係 滬指

