14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

大陸商務部9日再將反無人機技術公司（Dedrone by Axon）、半導體研究公司TechInsights等14家外國實體，列入不可靠實體清單，理由是與台灣開展軍事技術合作、發表涉陸惡劣言論，或協助外國政府打壓大陸企業。

大陸商務部再度動用不可靠實體清單工作機制，於9日發布「不可靠實體清單工作機制〔2025〕10號」公告，並即日起實施。

這波被納入不可靠實體清單的公司，包含反無人機技術公司（Dedrone by Axon）、迪傑恩技術公司（DZYNE Technologies）、埃比特系統美國分公司（Elbit Systems of America, LLC），以及TechInsights公司（TechInsights Inc.）及其分支機構，共14家。

此後，上述實體將被禁止從事與大陸有關的進出口活動；禁止在大陸境內新增投資；並禁止大陸境內的組織、個人與上述實體進行有關交易、合作等活動，特別是向上述實體傳輸數據、提供敏感訊息。

大陸商務部發言人表示，近年來，這些外國實體「不顧中方強烈反對」，分別與台開展所謂軍事技術合作、發表涉華惡劣言論、協助外國政府打壓中國企業，嚴重損害大陸國家主權、安全和發展利益。中方根據《對外貿易法》、《國家安全法》、《反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第2條等規定，「依法追究其不法責任」。

大陸商務部發言人稱，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害大陸國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。大陸政府一如既往地歡迎世界各國企業赴大陸投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在大陸經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。