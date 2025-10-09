滙豐擬溢價30%私有化恒生銀行 撤銷其上市地位

香港滙豐銀行9日突然公告，計畫將旗下恒生銀行私有化，並取消恒生銀行53年的上市地位，消息震撼香港金融圈。滙豐行政總裁艾橋智稱，私有化恒生銀行是促進增長的投資，與該行壞帳情況無關。私有化交易預計斥資港幣1,061億元（約台幣4,161億元）。

綜合香港信報、香港經濟日報報導，滙豐控股與恒生銀行9日聯合公布，滙豐擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，持有恒生銀行的股東，每股可獲現金155元（港幣，單位下同），較恒生銀行8日收盤價119元溢價約30.3%。私有化完成後，恒生銀行將會撤銷上市地位。

滙豐現持有恒生銀行約63%股權。私有化建議對恒生銀行的全部已發行股本估值約為2903.05億元；及滙豐將根據建議向股東以現金支付的總額為1061.56億元，私有化計畫對價將不會提高。計畫生效後，恒生銀行將成為滙豐的全資附屬公司。

香港金管局表示，知悉有關計畫，一直與相關銀行保持溝通，並按既定機制和程序進行有關監管審批。

為何突然出手將恒生銀行私有化？分析認為，恒生銀行商業房地產貸款壞帳增加，滙豐透過此舉處理壞帳。隨著香港商業房地產市道轉差，恒生銀行的壞帳增加，去年底的不良貸款率達到6.12%的高水平，至今年上半年仍然轉差，升至6.69%。截至6月底的總減值貸款為550億元，當中已作信貸減值的香港商業房地產貸款達到250.12億元。

不過，滙豐行政總裁艾橋智9日現身說法，表示私有化恒生銀行是促進增長的投資，30%溢價是非常可觀、具吸引力的報價，展現滙豐集團對香港前景的信心，與恒生銀行壞帳情況無關。

報導指出，私有化可有助集團更有效地整合資源和管理風險，包括加強直接控制和決策效率，在出售或重組房地產貸款組合方面可以有較高的效率，從而降低整體集團的信用風險。

一旦私有化，不少恒生銀行客戶都擔心自己的恒生銀行帳戶將消失，變成滙豐客戶。滙豐強調，將會保留恒生銀行的品牌、分行網路及獨特的市場定位，意味恒生銀行即使被私有化後，恒生銀行帳戶仍然存在。

因應滙豐預計取消3季的股份回購，變相令滙豐股東總回報（股息＋回購）下跌，摩通分析，這短線會拖低滙豐股價中單位數百分比，但相信私有化長遠將帶來正面效果。

回顧歷史，總部位於香港的恒生銀行，於1933年3月3日由林炳炎、何善衡、梁植偉、盛春霖及何添創立，1965年被滙豐收購，並於1972年6月20日於聯交所上市，為戰後香港上市的首家銀行。恒生銀行掛牌日以175元高開，全日最高見186元，收報165元，較上市價100元大漲65%，令恒生銀行於上市當天市值已高達16.5億元。