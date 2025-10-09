香港恆生銀行擬取消上市地位 震驚金融銀行界

快訊

中央社／ 香港9日電

香港匯豐銀行今天突然公告，計畫把旗下恆生銀行私有化，取消其上市地位。恆生銀行已有92年歷史，是香港主要銀行之一，也是港股恆生指數的創立者，私有化消息傳出後，令本地金融銀行業頗感震驚。

滙豐稍早前公告，建議以協議安排方式私有化恆生銀行，撤銷其上市地位；匯豐提出以每股港幣155元（約新台幣608元）回購恆生股份，較上一日收市價溢價30%。

對於匯豐為何私有化恆生，市場上有傳言指是因為恆生銀行不良貸款率上升；該行7月公布中期業績，不良貸款由去年底的6.12%，上升至今年6月的6.69%。

恆生銀行的不良貸款率上升，與本地商房市場低迷有關。

不過，滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建向本地媒體說，這次建議私有化恆生，「恆生方面的壞帳，是完全不在我們的戰略考慮上」。此外，恆生私有化後，仍會以銀行地位繼續運作。

另有股票分析師表示，恆生私有化之後，可與匯豐發揮協同效應。但市場上有人關注恆生私有化後，會否出現裁員潮。

恆生銀行於1933年3月初創立，當年是香港主要華資銀行之一。上世紀60年代初，華資銀行因為過度放貸，加上房地產泡沫，觸發香港於1965年初爆發有史以來首次大型銀行危機。

當時危機牽連甚廣，恆生銀行出現擠兌，其後匯豐入主恆生，以港幣5100萬元收購恆生51%股權，但恆生保持獨立營運，並於1972年在港上市。

1964年7月底，恆生銀行創立了恆生指數，當時以100點為基本點，有30支成分股；恆指成立之初只供內部參考，到了1969年底才對外推出，成分股增至33支。

恆生銀行上市以來，與匯豐一樣，被廣大香港投資者視為港股中的支柱，每逢經濟或政治動盪不安，匯豐和銀行股價都會反映出來。

截至今天下午1時半，恆生股價飆漲26.55%，暫報150元；匯豐股價則下跌6.51%，暫報103元。

香港 恆生指數 港股

