快訊

大陸電影怎麼了？十一連假檔期票房 跌回11年前水準 主旋律大片也拉不動

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸「十一」長假8日結束，據官方統計，今年「國慶檔」電影總票房為人民幣18.35億元（約新台幣78.6億元），創下11年來最低紀錄。（新華社資料照片）

大陸「十一」長假8日結束，據官方統計，2025年十一檔期電影總票房為人民幣18.35億元（約台幣78.6億元），不僅疫後至今3年連年下滑，更跌回11年前十一檔期的水準。儘管今年十一連假遇上中秋疊加長達8天，民眾仍不願走進戲院觀影。

據央視報導，根據大陸國家電影局統計，2025年十一檔期（10月1日至8日）電影總票房為18.35億元（人民幣，單位下同），其中大陸國片票房占比高達98.93%，其中《志願軍：浴血和平》、《731》、《刺殺小說家2》，分別以4.51億元、3.45億元和2.95億的票房位居前3名。而十一檔期總觀影人次為5,007萬。

報導聲稱，今年大陸電影市場總票房，在十一檔期迅速超越2024年的全年票房成績，達到437.89億，累計觀影人次也突破10億大關，「影市熱度持續強勁」。然而，翻查過往十一檔期票房紀錄，今年表現卻跌回2015年的水準。

據整理，2015年十一檔期票房為18.5億元左右。疫情後2023年以來，十一檔期票房從27億元、21億元，再到今年，表現連年下滑。

新華財經指出，從單片表現來看，今年十一檔期新上映的十餘部影片「沒有一部電影票房突破5億元（約新台幣21.4億元），整體走勢偏弱」。

報導引述業內人士分析指出，今年十一檔期票房低迷主要原因有二，包含缺乏具有絕對號召力的影片，以及影片品質和演員票房號召力出現錯置。例如，《志願軍：浴血和平》與早前《南京照相館》《731》等多部「主旋律大片」題材相近，導致觀眾的審美疲勞。

這種「片荒」現象，也讓院線排片陷入多年未見的調整困境。報導引述多名大陸影院的院線經理感慨道：「十年來第一次遇到這麼不知道怎麼排片的檔期」、「好多店排片節奏都斷了」。

電影 影片 國慶

