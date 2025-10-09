陸十一長假後開工首日 上證指數暌違10年再漲破3900點

今天是大陸「十一」8天長假後首個工作日，A股3大指數開高走高。據上海《澎湃新聞》報導，9日早盤，上證指數站上3,900點，為2015年8月以來首次，自4月7日低點已漲超28%，年內累計漲幅超16%。

據《華爾街見聞》報導，截至目前，上證指數早盤收報3,931.07點，漲1.24%。深證成指早盤收報13,763.88點，漲1.75%。創業板指早盤收報3,295.58點，漲1.77%。科創50早盤收報1,578.88點，漲5.59%。個股漲多跌少，滬深京三市超3200股飄紅，上午半天成交人民幣1.73兆元。

據報導，中金公司指出，假期前後，大陸國內外AI產業進展密集發布、國內工業企業利潤增速回暖；A股休市期間港股震蕩微漲，假期出行數據平穩增長。疊加節後「十五五」規劃（國民經濟和社會發展第15個5年規劃2026-2030年）政策預期有望升溫，節後A股有望延續穩健表現。

中信建投表示，「十一」假期受美國政府停擺等因素擾動，金銀等貴金屬進一步走高，算力革命背景下，銅價也明顯走強。AI新品亮點紛呈，全球AI競爭進入新階段，投資重點將從個別關鍵環節轉向全面的算力底座和生態系統建設。

中信建投指出，展望後市，在經濟基本面保持平穩、A股增量資金持續流入、全球流動性寬鬆和中美關係改善的大背景下，A股有望繼續維持震蕩向上的大趨勢。重點關注行業：AI、半導體、有色（貴金屬、工業金屬）、新能源、人形機器人、創新藥、非銀等。