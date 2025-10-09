陸稀土出口管制加嚴！「含中國成分境外稀土」也納管 陸商務部曝原因

大陸在今年4月對多項重稀土金屬與永磁稀土磁鐵體實施出口管制後，9日上午，大陸商務部又發布2項公告，將對「含有中國成分的部分境外稀土物項」，以及稀土相關技術實施出口管制， 等同加嚴管制，同時明確半導體及軍事相關用途都將受到限制。

大陸商務部發言人解釋稱，一段時間以來，部分境外組織和個人將中國稀土管制物項直接或者加工後再轉移、提供給有關組織和個人，並用於軍事等敏感領域；同時，相關部門也發現部分境外組織和個人從中國非法取得稀土技術，生產稀土相關物項並提供給軍事等敏感領域使用者或用途。中方此舉是為更好維護國家安全和利益。

大陸商務部9日上午9時在官網發布商務部公告2025第61號（公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定），以及商務部公告2025第62號（公布對稀土相關技術實施出口管制的決定）。

對此，大陸商務部網站以不具名發言人名義發布「答記者問」首先表示，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。今年4月，大陸政府對大陸組織和個人出口稀土物項實施出口管制。有關稀土技術也早在2001年就列入了「中國禁止出口限制出口技術目錄」，相關出口需遵守法律程序要求。

此次將境外相關稀土物項納入出口管制，該聲明解釋，「一段時間以來，部分境外組織和個人將原產中國的稀土管制物項直接或者加工後再轉移、提供給有關組織和個人，直接或間接用於軍事等敏感領域，對中國國家安全和利益造成重大損害或潛在威脅，對國際和平穩定造成不利影響，也有損防擴散國際努力。」

該聲明表示，中方此舉的目的是更好維護國家安全和利益，更好履行防擴散等國際義務。但也強調，中方願透過多雙邊出口管制對話機制，促進合規貿易，保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。

該聲明稱，此次納入管制的物項範圍有限，此外，考慮到各利害關係人履行既有商業合約及滿足合規要求等實際需要，也設定了合理的過渡期。

至於針對稀土相關技術實施出口管制，大陸商務部聲明表示，「今年以來，國家出口管制工作協調機制辦公室組織進行打擊策略性礦產走私出口專案行動，取得積極成效。」

聲明接著提到，「相關部門也發現部分境外組織和個人從中國非法取得稀土技術，生產稀土相關物項並提供給軍事等敏感領域使用者或用於軍事等敏感領域用途，對中國國家安全和利益造成重大損害或潛在威脅，對國際和平穩定造成不利影響。」

聲明稱，為防範相關風險，中國政府經審慎評估後，決定對稀土相關技術實施出口管制，同時對中國組織和個人從事相關活動作出明確規定，以更好維護國家安全和利益，更好履行防擴散等國際義務，同時也保障全球稀土產業鏈供應鏈安全穩定。