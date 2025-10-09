大陸出手了！宣布對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制 涉晶片生產

今天是大陸十一長假後首個工作日，大陸商務部一早發布2項公告，宣布對境外相關稀土物項、以及對稀土相關技術實施出口管制，理由是維護國家安全和利益。若最終用途用於研發生產14奈米及以下邏輯晶片或者256層及以上存儲晶片，或研發具軍事用途的人工智慧等，都需經逐案審批；用於軍事用途原則不予許可。

大陸商務部9日上午9時在官網發布「商務部公告2025第61號 公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定」以及「商務部公告2025第62號 公布對稀土相關技術實施出口管制的決定」。

其中，「第61號公告」表示，為維護國家安全和利益，根據「出口管制法」「兩用物項出口管制條例」，經大陸國務院批准，境外組織和個人（境外特定出口經營者）在向中國以外的其他國家和地區出口規定物項前，必須獲得大陸商務部頒發的兩用物項出口許可證件。

規定物項包含3種：一是含有、集成或者混有原產於中國的金屬釤、金屬鏑、金屬釓等物項，在境外製造的稀土永磁材料、稀土靶材等，且前者占境外製造的後者的價值比率達到0.1%及以上的；二是使用原產於中國的稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用「相關技術」在境外生產的相關稀土物項；三是原產於中國的相關稀土物項。

其中，前2項自2025年12月1日起實施，第3項自公布日起實施。

根據公告附件，「相關物項」包含金屬釤、金屬鏑、金屬釓、金屬鋱、金屬鑥、金屬鈧、金屬釔、釤鈷合金、鋱鐵合金、鏑鐵合金、鋱鏑鐵合金、氧化鏑、氧化鋱；或者稀土永磁材料，如釤鈷永磁材料，以及稀土靶材，如釤靶、釓靶等。

公告表示，對向境外軍事用戶的出口申請，以及向出口管制管控名單和關注名單所列的進口商和最終用戶的出口申請，原則上不予許可，且上述公司控股50%及以上的子公司、分公司等分支機構亦納入管制範圍。此外，用於軍事用途或者提升軍事潛力者，原則上也不予許可。

公告指出，最終用途為研發、生產14奈米及以下邏輯晶片或者256層及以上存儲晶片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備和材料，或者研發具有潛在軍事用途的人工智慧的出口申請，逐案審批。

另，「第62號公告」表示，即日起對稀土相關技術等物項實施出口管制，管制範圍包含稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術及其載體，以及相關生產線裝配、調試、維護、維修、升級等技術。

該公告也提到，若出口的是非管制貨物、技術或者服務，但「出口經營者明知其用於或者實質性有助於境外稀土製造，也應當在出口前向商務部申請兩用物項出口許可，未經許可，不得提供。

該公告也強調，中國公民、法人、非法人組織未經許可不得為境外稀土製造提供任何實質性幫助和支持，否則將按《出口管制法》、《兩用物項出口管制條例》有關規定進行處罰。