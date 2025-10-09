快訊

大陸黃金周結束 王世堅的「沒出息」神曲被家長用來痛罵孩子

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸音樂人把王世堅過去的質詢畫面製作成「沒出息」神曲，爆紅兩岸。（聯合報系資料照）
大陸網友為民進黨立委王世堅製作的「沒出息」神曲紅爆兩岸。連日來大陸網友製作各種無數「沒出息」版本，最新的一版是大陸黃金周8天連假昨天（8日）結束，許多學生功課沒做完被家長痛罵的短片。

王世堅過去在當台北市議員質詢的片段被大陸音樂人王博做成短影音，這幾天在兩岸爆紅，引發熱議。王世堅8日回應說，「太神奇了，這實在是嘆為觀止」。

這2天大陸網友的創作五花八門，最新的一幕是大陸十一黃金周昨天結束，結果還有許多學生功課未做完，網友就搞笑得做了這篇家長罵小孩的影音：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬…」。

網友說，王世堅的「沒出息」，放在哪兒好像都適用，用在長假結束後，大人小孩才開始匆忙更顯貼切。

王世堅在大陸爆紅後，許多網友翻查他是誰。大陸網友對他評價不一，但多數偏向娛樂性、綜藝性、坦率個性的中性解讀，有的網友認為他雖然是民進黨人，但說話比較實在，不像某些綠營人士的是非不分、指鹿為馬要好得多。

