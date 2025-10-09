上海旅遊節 帶動消費逾3千億人民幣
第36屆上海旅遊節6日閉幕。為期90多天的活動創新採「一節兩季」模式，遊客「流量」與消費「留量」齊升，累計拉動「吃住行遊購娛」旅遊消費額超過3000億元（人民幣，下同）。
新華社報導，據上海旅遊大數據測算，自7月5日至8月31日的「暑期旅遊季」期間，上海接待遊客9698.37萬人次，同比增長1.54%；實現旅遊消費交易總金額1524億元，同比增長27%；賓館酒店客房出租率71.6%，同比增長2個百分點。
伴隨上海樂高樂園暑期開園，上海文旅「流量入口」持續「上新」。據統計，今年暑期上海樂高樂園接待遊客超過60萬人次，單日峰值1.5萬人次，也帶動方圓5公里內的酒店平均出租率超過90%。
9月1日至10月6日的「經典活動季」期間，上海接待遊客6581.64萬人次，同比增長4.26%；實現旅遊消費交易總金額1608億元，同比增長10.6%；賓館酒店客房出租率為67%，較去年同期增長5個百分點。
9月經典活動「半價惠民周」期間，上海野生動物園、東方明珠廣播電視塔等60餘家景區推出門票優惠活動。攜程集團數據顯示，上海這一周門票預訂用戶數量、消費金額均同比增長超過五成。
今年上海旅遊節「邂逅」十一、中秋長假。徐匯區「唐韻中秋」、金山區「朱涇花燈會」、嘉定區「南翔國潮大會」、松江區「秋季尋根十八遊」等各區品牌活動，讓民眾在文旅商體展多元融合場景中，感受傳統文化煥發新生。上海迪士尼樂園、上海樂高樂園、上海海昌海洋公園、上海歡樂谷等主題樂園推出豐富活動，持續迎來客流高峰。
