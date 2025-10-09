台人重慶逐夢 打造療癒共學空間

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸十一中秋假期，重慶一家名為「心鑫知我心」的療癒空間人氣十足。民眾進店點杯咖啡、茶飲，或與三兩好友談天說地，或在定製化的「療癒沙龍」學習充電，放慢腳步感受愜意時光。 　中新社報導，據療癒空間負責人胡學華介紹，自今年8月末開業以來，空間定期舉辦沙龍活動，邀請兩岸多領域專家學者做主題分享。

胡學華是來自台北的教育從業者，入行近30年，曾擔任台灣一家上市教育集團CEO。2019年，她到大陸尋找發展機遇，在重慶創辦「語真童趣」教育機構，聚焦幼兒銜接教育，引進台灣教育理念，助力快樂學習。

胡學華說，打造療癒空間的構想始於2024年，初衷是為有需要的人搭建一個認識自己、緩解焦慮的平台，從而幫助人們更好地生活。「於我而言，這是在老本行裡的新實踐。療癒空間的本質脫胎於教育，只是以更多元的方式呈現」。

哪些人有療癒需求？胡學華認為目標客群四大類：即將踏入職場的學生、全職太太或寶媽群體、奮鬥期的商務人士、退休的老年人。他們對實現自我價值、追求事業轉型、尋得社會認同感等，有迷茫與期待。空間圍繞共享、共學、共贏理念率先推出療癒沙龍，開設心理諮詢課、生活美學課、家庭教育學、財富心理學等課程。

「交流是實現療癒的關鍵。」胡學華倡導，參與者除了在課程中收獲知識，更要分享觀點、釋放情緒。她計畫引入更多兩岸專家資源，推陳出新沙龍主題。

療癒 財富 老年人

相關新聞

美10月14日開徵港口費 重創陸資船舶

美國十四日起將對中國大陸船東及建造的船舶徵收港口費，據海運顧問機構Alphaliner估算，此舉預計將使全球前十大航運公...

陸車企愈賣愈虧 專家：急需政策支持

大陸乘聯會秘書長崔東樹7日表示，2025年中國汽車經銷商面臨前所未有的壓力，新車銷售出現大幅度虧損，流動資金緊張，並呈現...

陸猛推470政策救房市 外資不樂觀

大陸調研機構中指研究院監測，2025年前三季大陸全國有約200個省市（縣）推出政策超470條，第3季推出政策超120條，...

陸「十五五」GDP目標 瑞銀估4.5~5%

中共二十屆四中全會將於10月20至23日召開，主要研究制定「十五五」規畫（2026至2030年）的建議。瑞銀預計，中國大...

上海旅遊節 帶動消費逾3千億人民幣

第36屆上海旅遊節6日閉幕。為期90多天的活動創新採「一節兩季」模式，遊客「流量」與消費「留量」齊升，累計拉動「吃住行遊...

