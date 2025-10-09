台人重慶逐夢 打造療癒共學空間

大陸十一中秋假期，重慶一家名為「心鑫知我心」的療癒空間人氣十足。民眾進店點杯咖啡、茶飲，或與三兩好友談天說地，或在定製化的「療癒沙龍」學習充電，放慢腳步感受愜意時光。 中新社報導，據療癒空間負責人胡學華介紹，自今年8月末開業以來，空間定期舉辦沙龍活動，邀請兩岸多領域專家學者做主題分享。

胡學華是來自台北的教育從業者，入行近30年，曾擔任台灣一家上市教育集團CEO。2019年，她到大陸尋找發展機遇，在重慶創辦「語真童趣」教育機構，聚焦幼兒銜接教育，引進台灣教育理念，助力快樂學習。

胡學華說，打造療癒空間的構想始於2024年，初衷是為有需要的人搭建一個認識自己、緩解焦慮的平台，從而幫助人們更好地生活。「於我而言，這是在老本行裡的新實踐。療癒空間的本質脫胎於教育，只是以更多元的方式呈現」。

哪些人有療癒需求？胡學華認為目標客群四大類：即將踏入職場的學生、全職太太或寶媽群體、奮鬥期的商務人士、退休的老年人。他們對實現自我價值、追求事業轉型、尋得社會認同感等，有迷茫與期待。空間圍繞共享、共學、共贏理念率先推出療癒沙龍，開設心理諮詢課、生活美學課、家庭教育學、財富心理學等課程。

「交流是實現療癒的關鍵。」胡學華倡導，參與者除了在課程中收獲知識，更要分享觀點、釋放情緒。她計畫引入更多兩岸專家資源，推陳出新沙龍主題。