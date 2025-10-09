陸「十五五」GDP目標 瑞銀估4.5~5%

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中共二十屆四中全會將於10月20至23日召開，主要研究制定「十五五」規畫（2026至2030年）的建議。瑞銀預計，中國大陸將在「十五五」規畫中將GDP增速目標定在4.5%至5%。

彭博引述瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧在報告中稱，這一較低的增速目標仍具雄心，預計「十五五」規畫將提出進一步向外資開放服務業，重點領域包括電訊、醫療健康、教育、養老、文化和旅遊、體育以及金融，同時推動中國企業在全球擴張。張寧預計，中國大陸將維持其雄心勃勃的減碳目標，新規畫可能把非石化能源在能源消費總量中的占比目標提高至25%，高於2024年約20%的水準。

報告預估大陸政府還將擴大直接稅的運用，拓寬個人所得稅稅基，將資本利得和資產相關收入納入個稅徵收，著手解決地方政府收入與支出責任之間的財政錯配。

預料大陸官方將繼續向基礎研究和前沿研究，及面臨技術瓶頸的領域配置資源，重點方向或包括新一代訊息技術、人工智慧及其應用、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥、量子技術等的數位化升級；同時可能力爭到2030年將數位經濟核心產業在GDP中的占比提高至13%或以上。

