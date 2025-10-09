陸光電儲能業成本 第4季喊漲

大陸儲能行業價格競爭激烈，不過能源顧問機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）預計，依賴大陸設備的儲能和太陽能項目的美國市場，在2025年第4季將面臨9%的成本增長。

此輪價格上漲主要受大陸官方出手協調干預穩市，帶動多晶矽產業整合、產業鏈減產、出口退稅政策的調整等三因素驅動。

據新浪財經、儲能世界報導，2022年至2024年間，大陸多晶矽產能急劇擴張，造成嚴重的供應過剩，價格也跌至難以維繫的低位。為穩定市場，大陸政府公布新的指導方針，要求生產商降低產能利用率至55%至70%。這一政策立竿見影，僅在2025年9月，多晶矽價格就暴漲48%。

在產業鏈減產上，大陸太陽能組件製造商也在大幅削減開工率，主要生產商在2025年年中的產能利用率僅為55%至60%。與此同時，技術落後的鈍化射極與背面太陽電池（PERC）生產線正被淘汰，進一步收縮可用產能。

第三個關鍵因素是大陸出口退稅政策的調整。根據大陸財政部和稅務總局2024年11月發布公告，自2024年12月1日起，光電元件和電池產品的出口退稅率從13%下調至9%。考慮到大陸供應全球80%以上的太陽能元件和90%的磷酸鐵鋰電池組，這一財政政策變化將在全球範圍內產生連鎖反應。

過去一年半時間裡，大陸製造商為了清理過剩庫存，即使虧損也要以極低價格銷售太陽能元件和儲能系統。太陽能元件價格在2024年和2025年初創下每瓦0.07至0.09美元的歷史新低。然而隨著政府干預，這場殘酷的價格戰正畫上句號。

Wood Mackenzie全球太陽能供應鏈高級研究分析師兼主管赫雷什科表示，大陸政府已介入並穩定市場，全球開發商必須調整他們的採購預期。「針對2025年11月後生產的設備，開發商需要重新審視專案預算，並重新談判供應協議。」

這次價格調整也凸顯全球光電供應鏈高度集中的風險。隨著大陸政策的調整，全球市場立即受到影響，促使各國開始重新思考能源供應鏈的多元化和本土化。