聽新聞
0:00 / 0:00

陸黃金周重點商圈 買氣熱

經濟日報／ 記者陳湘瑾陳政錄／綜合報導

大陸十一黃金周在昨（8）日進入尾聲，長達八天的假期帶動人員出遊及消費的動力。數據顯示，人員流動、商圈客流量和營業額、旅遊人次等方面皆呈現增長趨勢。其中，重點監測的78個步行街、商圈，客流量和營業額分別增長8.8%和6%，重點零售和餐飲企業銷售額增長2.7%。

大陸交通運輸部最新數據顯示，十一假期期間，全社會跨區域人員流動量預計達24.32億人次，日均超過3億人次，增長6.2%。鐵路旅客發送量連續4天突破1,800萬人次；民航預計累計運輸旅客1,917萬人次，日均國際客運航班量增長10.6%。

此外，主要電商平台數據顯示，綠色有機食品銷售額增長27.9%，智慧家居產品增長14.3%；截至8日15時，十一假期電影票房超過人民幣17.9億元。

旅遊方面，途牛旅遊網發布《2025國慶中秋旅遊消費盤點》顯示，今年假期，該平台出遊人次較去年同期出現兩位數增長，境內自駕遊、自由行熱度增長顯著，出境旅遊方面，自由行出遊人次年增長近一倍。

其中，北京共接待遊客2,509.4萬人次，其中入境遊增長顯著，接待遊客11.9萬人次，較去年同期增長了48%，旅遊總花費增長了54.1%；上海共接待遊客2,549萬人次，增長約20%，上海旅館平均客房出租率64%，增長4%。

大陸出入境管理部門此前預計假期間，每天跨境旅客約達200萬人次左右。

上海 流量

延伸閱讀

十一黃金周前7天 內地訪港逾128萬人次勝去年 過夜客占半

出國參加旅行團反而像「行軍」 他哀號：每天都6:30起床

十一黃金周丁財旺 首4天逾87萬內地客遊香港 官員：王牌尚未出

黃金周連假塞爆！陸男受困高速公路下車釣魚「一竿就中」 還有人打球、抓雞

相關新聞

美10月14日開徵港口費 重創陸資船舶

美國十四日起將對中國大陸船東及建造的船舶徵收港口費，據海運顧問機構Alphaliner估算，此舉預計將使全球前十大航運公...

陸企突圍買晶片設備 去年購置1.16兆元

美國國會兩黨議員最新調查顯示，大陸企業去年購買約380億美元（約台幣1.16兆元）先進晶片製造設備，反映出口管制漏洞。議...

陸猛推470政策救房市 外資不樂觀

大陸調研機構中指研究院監測，2025年前三季大陸全國有約200個省市（縣）推出政策超470條，第3季推出政策超120條，...

A 股10月開市 上漲機率七成

大陸十一長假結束，陸股今（9）日開市，從過去數據來看，上證指數10月實現「開門紅」機率達70%，從整個10月來看，受益於...

陸光電儲能業成本 第4季喊漲

大陸儲能行業價格競爭激烈，不過能源顧問機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）預計，依賴大陸設備的儲能和太陽能項目...

美徵港口費 衝擊中遠海運

美國將對大陸相關船舶徵港口費，明年全球前十大航運公司預估將增加32億美元成本，其中中遠海運（COSCO）及旗下東方海外（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。