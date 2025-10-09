聽新聞
0:00 / 0:00
陸黃金周重點商圈 買氣熱
大陸十一黃金周在昨（8）日進入尾聲，長達八天的假期帶動人員出遊及消費的動力。數據顯示，人員流動、商圈客流量和營業額、旅遊人次等方面皆呈現增長趨勢。其中，重點監測的78個步行街、商圈，客流量和營業額分別增長8.8%和6%，重點零售和餐飲企業銷售額增長2.7%。
大陸交通運輸部最新數據顯示，十一假期期間，全社會跨區域人員流動量預計達24.32億人次，日均超過3億人次，增長6.2%。鐵路旅客發送量連續4天突破1,800萬人次；民航預計累計運輸旅客1,917萬人次，日均國際客運航班量增長10.6%。
此外，主要電商平台數據顯示，綠色有機食品銷售額增長27.9%，智慧家居產品增長14.3%；截至8日15時，十一假期電影票房超過人民幣17.9億元。
旅遊方面，途牛旅遊網發布《2025國慶中秋旅遊消費盤點》顯示，今年假期，該平台出遊人次較去年同期出現兩位數增長，境內自駕遊、自由行熱度增長顯著，出境旅遊方面，自由行出遊人次年增長近一倍。
其中，北京共接待遊客2,509.4萬人次，其中入境遊增長顯著，接待遊客11.9萬人次，較去年同期增長了48%，旅遊總花費增長了54.1%；上海共接待遊客2,549萬人次，增長約20%，上海旅館平均客房出租率64%，增長4%。
大陸出入境管理部門此前預計假期間，每天跨境旅客約達200萬人次左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言