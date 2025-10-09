A 股10月開市 上漲機率七成

大陸十一長假結束，陸股今（9）日開市，從過去數據來看，上證指數10月實現「開門紅」機率達70%，從整個10月來看，受益於「反內捲」、流動性改善等因素，機構普遍對今年10月行情給予樂觀預期。

證券時報引述數據顯示，從2000年至2024年每年10月的首個交易日，上證指數平均漲幅達到0.48%，上漲機率達64%；而在2015年至2024年的過去十年中，上證指數在10月首個交易日的上漲機率達到70%。

Choice數據顯示，除非十一假期期間，海外市場出現較大幅度下跌，或出現重大利空，否則節後第一個交易日，上證指數上漲機率較高。節後第一天市場表現有望提振市場情緒，節後五個交易日上漲機率也達到60%。

中國證券報總和多家私募機構觀點指出，十一假期外圍市場整體向好，為A股節後開盤營造良好的外部環境。域秀資產研究總監許俊哲表示，海外市場表現中規中矩，港股表現突出，港股半導體板塊勁揚，對節後A股形成情緒上的利多支撐。有觀點認為，「十一」期間港股上漲，本質上是對大陸國內經濟復甦和政策支持的積極回應。

華金證券研報則指出，十一假期前部分投資者擔憂的風險在節日期間基本未發生。考慮到短期流動性可能維持寬鬆、風險偏好可能回升，A股節後可能延續震盪偏強的慢牛走勢。

從整個10月來看，過去25年間，共有七個行業在10月上漲機率超過50%，包括銀行、家用電器、電子等行業。招商證券表示，從近十年行業表現來看，上漲機率靠前的行業集中在計算機、通信、電子、銀行等行業，而銀行、非銀金融、汽車在假期後兩周至一個月的上漲機率仍然較高。

展望各大類資產表現，天風證券研報預計，第4季保持政策連續性、穩定性，增強靈活性與預見性，著力「四穩」。重視黃金，債券重點關注可轉債。面對即將召開的四中全會，十五五規劃或延續政治局會議六個堅持定調。