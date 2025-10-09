美徵港口費 衝擊中遠海運

美國將對大陸相關船舶徵港口費，明年全球前十大航運公司預估將增加32億美元成本，其中中遠海運（COSCO）及旗下東方海外（OOCL）受影響最深。

路透指出，美國貿易代表辦公室（USTR）將於14日對部分與大陸有關的船舶徵收港口費，措施針對由大陸企業建造、擁有或經營的船舶。美國總統川普政府表示，這些費用將用於振興美國造船業，相關法律正透過國會推動，並獲得跨黨派支持。

據海運數據供應商Alphaliner，費用分為兩類：大陸實體擁有或營運的船舶每航次按每淨噸計算，需支付80美元；非大陸企業經營的大陸建造船舶則按每淨噸23美元或每20呎標準櫃154美元計收。報告預估，中遠海運及東方海外艦隊明年可能支付15.3億美元，約占前十大航運公司總額的一半，受影響最深。

目前，部分航運公司已調整大陸建造船舶部署以規避費用。USTR表示，船舶營運者需自行判定是否適用費用，並透過財政部網站繳納。USTR同時延長液化天然氣（LNG）船舶費用實施時間，並將滾裝汽車船等非美國建造船舶納入徵收範圍，僅美國旗艦船舶例外。

標普全球分析指，14日實施期限可能延後，但不確定性已使航運業者不安。