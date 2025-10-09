美10月14日開徵港口費 重創陸資船舶

美國十四日起將對中國大陸船東及建造的船舶徵收港口費，據海運顧問機構Alphaliner估算，此舉預計將使全球前十大航運公司在明年面臨卅二億美元（約合台幣九七八億元）的額外費用，其中大陸央企中遠海運集團（COSCO）需要支付高達十五點三億美元（約合台幣四六八億元），衝擊最大。

不過，考量到美中貿易談判仍持續進行，以及本月底美國總統川普與大陸國家主席習近平可能會晤，徵費是否如期實施受到關注。路透昨日引述標普報告指出，作為更廣泛談判的一部分，十四日的最後期限可能會延長，甚至取消。但這種不確定性已讓航運公司感到不安，且為船隊部署戰略增添地緣政治風險。

在「三○一調查」後，按美方規定，十四日起，大陸實體擁有或營運船舶前往美國，將以每淨噸五十美元收取費用，並逐年增加卅美元；大陸造船舶按每淨噸十八美元或每貨櫃一二○美元，取兩者中較高者收費，費用也將逐年調漲。這兩項費用每年對每艘船隻徵收的次數不得逾五次。

這意味著，一艘一點五萬ＴＥＵ（廿呎標準貨櫃）的大陸建造船舶若全年保持赴美運營，僅此一項費用即可高達千萬美元級別。Alphaliner估算，若二○二六年仍維持目前部署，由於中遠集團美國航線全部使用陸資擁有或運營船舶，預計徵費高達十五點三億美元，幾乎是十大航運公司總支付費用的一半。受影響較大的還有以色列以星航運（ＺＩＭ）、日本海洋網聯船務（ＯＮＥ）以及法國達飛海運（CMA CGM），因為租賃了大量大陸船東的船舶。

美國海關與邊境保護局三日正式發布細則，指確定船隻是否欠費的責任在於船舶營運商，而不是美國海關，此外，這筆費用必須透過財政部的Pay.gov網站支付，而不是在港口支付。

北京已提前因應美國港口費進行布局。大陸總理李強九月廿八日簽署國務院令，公布「國務院關於修改『國際海運條例』的決定」，提出任何國家或地區對大陸海運等方面採歧視性限制措施，大陸將根據情況採取必要反制。

分析認為，在美國對陸船開徵費用後，大陸將有權向美國船舶收費或禁止其進入大陸港口。