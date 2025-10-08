瑞銀預估大陸「十五五」GDP增速目標 或訂在4.5%-5%

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
10月6日，湖南衡陽市雁峰區南三環路上，湖南雁能建設集團有限公司的施工人員在高塔進行架線施工作業。（新華社）
中共二十屆四中全會將於10月20至23日召開，主要研究制定「十五五」規劃的建議。瑞銀預計，中國將在「十五五」規劃中將GDP增速目標定在4.5%至5%。

彭博引述瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧在報告中稱，這一較低的增速目標仍具雄心，預計「十五五」規劃將提出進一步向外資開放服務業，重點領域包括電訊、醫療健康、教育、養老、文化和旅遊、體育以及金融，同時推動中國企業在全球擴張。

張寧預計，中國大陸將維持其雄心勃勃的減碳目標，新規劃可能把非石化能源在能源消費總量中的占比目標提高至25%，高於2024年約20%的水準。

報告預估，大陸政府還將擴大直接稅的運用，拓寬個人所得稅稅基，將資本利得和資產相關收入納入個稅徵收，並著手解決地方政府收入與支出責任之間的財政錯配。

同時，大陸官方料將繼續向基礎研究和前沿研究，以及面臨技術瓶頸的領域配置資源，以推進科技自立自強，重點方向或包括新一代訊息技術、人工智能及其應用、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥、量子技術，以及對現有產業的數位化升級；同時，還可能力爭到2030年將數位經濟核心產業在GDP中的占比提高至13%或以上，高於2024年的10.4%。

