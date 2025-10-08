出口管制有漏洞 美報告：中企仍大買半導體設備

美國眾議院中國問題特別委員會週二（10月7日）公布最新報告指，美國及日本、荷蘭等盟友雖透過高科技出口管制等措施，欲限縮中國獲取先進半導體製造設備的管道，但這些措施存在漏洞，讓中國得以繼續採購大量的精密晶片製造設備。

根據報告，中國高度依賴五大半導體設備業者：美國的應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）、科林研發（Lam Research Corporation）、荷蘭的艾司摩爾（ASML）、日本的東京威力科創（Tokyo Electron Ltd）。

報告發現，去年中國從這幾間企業共採購約380億美元的設備和相關服務，跟2022年相比增加了66%，共佔上述企業全球營收總和的39%，而且大部分都來自中國國營企業，包含跟解放軍和情報單位有關的機構，還有華為關聯公司。

值得注意的是，這並不代表上述企業違反出口管制法規。依照現行規範，只有最先進的設備被全面禁止出口至中國；其他雖非最先進、但仍有助於中國本土先進晶片製造技術的設備，還是能獲得許可，出口至部分中國企業。

報告還指出，在某些中國企業被納入美國的實體清單之後，常常會再有新的替代企業出現，而這些新的關聯公司若尚未被美國列管，仍買得到美國設備。換言之，美國的出口管制措施雖對被列管的中企有效，但難以徹底阻絕中國政府或軍方獲取先進半導體技術。

此外，美國公司與非美國公司面臨的管制措施也存在落差：美企承受更嚴格的限制，但非美企仍能繼續銷售許多設備給被納管的中國公司。

美議員呼籲強化出口管制措施

多年來，拜登和川普政府都藉由高科技出口管制，希望防止解放軍取得美國的先進半導體和人工智慧（AI）科技、並用來危害美國利益與國家安全。

報告寫道：「設計與製造半導體的能力，位居美中科技競爭的核心位置；面對中國，半導體製造設備（SME）是美國及其盟友掌握的關鍵點……這個關鍵點必須維持住，而不是輕易浪費。」

美國眾院中國問題特別委員會主席、共和黨籍的穆勒納爾（John Moolenaar）表示：「絕不能容許關鍵設備被交給我們最大的敵人，否則美國就會輸掉這場科技軍備競賽。」

該委員會民主黨籍的首席議員克裡希納莫提（Raja Krishnamoorthi）則說：「賣晶片給中國共產黨，讓他們用來促進軍隊現代化、用來侵害人權，這幾乎毫無道理。但更沒道理的是賣設備和工具給他們，使他們有能力自己生產晶片……我們有必要跟盟友一同保護國家安全，確保我們在半導體製造設備領域保持領先創新地位。」

兩位議員建議，美國應促使荷蘭、日本等國的出口管制措施和落實程度可以跟上美國，並擴大全面禁止出口的範圍，不只限制一部分中國企業。另外，他們還認為應建立新的吹哨者出口管制計劃。

路透社引述美國智庫保衛民主基金會（FDD）高級研究員辛格頓（Craig Singleton）觀點：「中國企圖改寫整個供應鏈……過去屬於特定利基市場的設備領域，如今成為新的戰場。」

針對美國出口管制措施，東京威力科創美國分公司總裁杜赫提（Mark Dougherty）向路透社表示，業界今年對中銷售有所下降，一部分原因就是新的管制措施。杜赫提說，他樂見美國和日本政府之間有更多協調合作，「很顯然，從美國角度來看，他們想要的結果還沒有達成」。

應用材料和科林研發並未回覆路透社置評請求，艾斯摩爾和科磊則稱須先讀完報告再評論。

