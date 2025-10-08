OpenAI封禁多個帳戶 指其疑與大陸官方有關聯
美國人工智慧公司OpenAI於7日稱，在部分用戶要求生成監控社交媒體對話的方案後，已封禁了幾個涉嫌與中國大陸政府機構有關聯的ChatGPT帳戶。
路透報導，OpenAI在最新的公共威脅報告中說，一些用戶要求聊天機器人概述社群媒體「監聽」（listening）工具和其它監控概念，這違反了公司的國家安全政策。
在美國與中國大陸圍繞人工智慧技術發展和規則制定展開日益激烈的競爭之際，OpenAI在報告中提出了對生成式人工智慧可能被濫用的安全擔憂。
OpenAI稱，它還禁止了幾個使用ChatGPT協助實施網路釣魚、傳播惡意軟體的中文帳戶，這些帳戶也要求模型研究如何透過中國的AI模型DeepSeek實現更多自動化。
OpenAI目前每周擁有超過8億名ChatGPT用戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言