OpenAI封禁多個帳戶 指其疑與大陸官方有關聯

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
OpenAI稱，已封禁了多個涉嫌與大陸政府機構有關聯的ChatGPT帳戶。（路透）
美國人工智慧公司OpenAI於7日稱，在部分用戶要求生成監控社交媒體對話的方案後，已封禁了幾個涉嫌與中國大陸政府機構有關聯的ChatGPT帳戶

路透報導，OpenAI在最新的公共威脅報告中說，一些用戶要求聊天機器人概述社群媒體「監聽」（listening）工具和其它監控概念，這違反了公司的國家安全政策。

在美國與中國大陸圍繞人工智慧技術發展和規則制定展開日益激烈的競爭之際，OpenAI在報告中提出了對生成式人工智慧可能被濫用的安全擔憂。

OpenAI稱，它還禁止了幾個使用ChatGPT協助實施網路釣魚、傳播惡意軟體的中文帳戶，這些帳戶也要求模型研究如何透過中國的AI模型DeepSeek實現更多自動化。

OpenAI目前每周擁有超過8億名ChatGPT用戶。

