王毅訪羅馬前夕 義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

中央社／ 羅馬7日專電

在中國外交部長王毅將訪問義大利之際，義國時尚產業聯合會主席史布拉提今天宣稱，義大利時尚產業正「遭受攻擊」，今年上半年義大利出口減少4%，來自中國進口量增加18%，「每天都有數十萬包裹以避稅方式寄送」。

史布拉提（Luca Sburlati）今天出席第四屆威尼斯永續時尚論壇（Venice Sustainable Fashion Forum）記者會，在會中做出上述發言。論壇將於10月23日、24日舉行。

歐盟多國皆曾針對中國「小額包裹」入侵問題，要求提出更有效的控管方案。比利時中央經濟委員會今年7月警告，比利時正面臨來自中國的小額包裹如「海嘯」般湧入的壓力，施壓歐盟加速採取措施控管。

史布拉提今天也提到中國包裹對義大利時尚業的衝擊，強調這些包裹不僅未被徵收貿易稅、關稅或營業稅，「且這些產品通常都是快時尚產品，尤其是超快時尚」，快時尚商品不符合永續時尚的精神。

史布拉提說，法國正面臨史上最艱難的政治局面之一，但仍通過立法，明確針對超快時尚貨品的入境包裹徵稅，並禁止在社交媒體上發布誤導性廣告。

史布拉提呼籲，義大利不能成為唯一容許不守規則時尚商品進入的國家，這些原則不僅關乎永續性，也關乎產品和流程的健康性。

義大利時尚業此次發難時機巧合，正值中國外長王毅訪問羅馬前夕。王毅預定8日與義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）共同主持第12屆義中政府會議，義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）將於9日接見王毅。

歐盟進口電動車 55%來自中國

歐盟統計局6日公布的數據顯示，2024年歐盟純電動汽車進口總值152億歐元，過半進口純電動汽車來自中國大陸。

陸企出海專班 在港啟動

大陸企業出海專班6日在香港舉行啟動儀式。香港特區政府財政司司長陳茂波表示，香港成立的出海專班將協調各政策局、部門和機構，...

固態鋰電池突破 能量密度提升86%

中國科學院金屬研究所科研團隊在固態鋰電池領域取得新突破，為解決固態電池界面阻抗大、離子傳輸效率低的關鍵難題，研發出可彎折...

陸連11月增持黃金儲備

全球金價大漲之際，中國人民銀行繼續增持黃金。最新官方儲備資產數據顯示，截至9月末，大陸官方黃金儲備為7,406萬盎司，較...

陸外匯存底創近十年新高 將成人民幣匯率重要支撐

截至9月底，大陸外匯存底規模為3兆3,387億美元，創2015年12月以來新高，並已連續兩個月升至3.3兆美元之上。分析...

雙11促銷大戰提前開打 京東明開賣 出海、即時零售為兩大亮點

大陸電商巨頭京東「雙11」將於明（9）日20時現貨開賣，又比往年更早，這意味今年雙11促銷周期比去年多了五天，時間拉長至...

