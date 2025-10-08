世銀：陸今年經濟增長4.8%

世界銀行將大陸今（2025）年經濟增長預期上調至4.8%，與大陸官方設定的5%目標更為接近，但也警告大陸明年經濟增長將放緩至4.2%，原因是消費者和企業信心低迷，以及新出口訂單疲軟。

世界銀行則在今年4月曾預測，大陸今、明兩年的經濟增長率均為4%。報告指出，大陸今年持續透過以舊換新等消費補貼政策刺激零售銷售；而出口仍是經濟主要支撐力，對東南亞與歐洲的出貨增長彌補了對美出口的下滑，另有部分企業為趕在新關稅生效前提前下單，推升出口動能。

而針對2026年GDP增速將放緩至4.2%的預測，報告稱，這一方面是源於出口增長恐難持續，而大陸政府未來將減少財政刺激，以控制債務上升速度。

大陸今年上半年的經濟增長取得5.3%的超預期增長。但進入第3季後多項宏觀指標表現惡化，8月零售銷售年增3.4%，不如市場預期；房地產投資前八個月年減12.9%，相比前七個月的12%，跌幅擴大。外界再度質疑大陸全年能否實現5%左右的增長目標。

雖然大陸十一假期日均旅客人數與去年同期相比增長5.4%，但這一增幅比大陸今年五一假期的7.9%要慢得多，且實際消費增長可能比資料顯示的還要弱。