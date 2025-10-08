陸固態電池技術突破 鋰資源將爆激烈爭奪戰

隨著固態電池技術持續突破，原材料的爭奪戰或將到來。固態電池市場的發展本身就將推高碳酸鋰的整體需求，而未來的技術迭代，更可能引發車企與電池廠對有「白色石油」之稱的鋰資源進行激烈爭奪。

分析認為，固態電池技術若實現大規模商業化，將推動鋰整體需求上升。同時，電池回收技術的進步將促進鋰資源的循環利用，形成對原生鋰的補充。

21世紀經濟報導引述鋰電行業分析人士指出，在當前技術條件下，1Gwh鋰磷硫氯全固態電池約消耗硫化物電解質500至550噸，折算成碳酸鋰需求約為322至353噸，相當於原先液態電解質對碳酸鋰需求的十倍左右。

截至目前，眾多車企和電池企業（如寧德時代、比亞迪、豐田、松下、三星SDI、LG等）都在布局推進全固態電池硫化物技術路線，多數企業集中在2027-2028年裝車，2030年後量產。

安徽大學大數據學院執行院長金虎林指出，液態鋰電池仍是絕對主流，占據全球動力電池95%以上，預計未來五至十年內仍將主導市場。對於固態鋰電池的規模化應用節點，金虎林認為，其仍需突破材料、技術製程、介面三大核心難題，預計2030年後才有望逐步實現規模化落地。

2025年上半年大陸鋰電池出貨量達776GWh，年增68%，其中儲能電池增速高達128%，意味著鋰產業鏈下游需求旺盛。與此同時，儲能市場相關政策的發布、固態電池逐步進入產業化時代，引發市場對碳酸鋰需求增長預期。