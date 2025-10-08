陸外匯存底創近十年新高 將成人民幣匯率重要支撐

截至9月底，大陸外匯存底規模為3兆3,387億美元，創2015年12月以來新高，並已連續兩個月升至3.3兆美元之上。分析指出，該數據顯示大陸防範化解金融衝擊的能力持續提升，未來外匯儲備規模有望保持基本穩定。

大陸國家外匯管理局昨（7）日發布的最新統計數據顯示，截至2025年9月末，大陸外匯存底規模為3兆3,387億美元，較8月末上升165億美元，升幅為0.5%。

今年1-3季，大陸外匯存底累計增加1,363億美元。其中，在今年前六個月保持連續增長勢頭，進入第3季，除7月減少251.87億美元，8月、9月持續維持增長趨勢。

大陸國家外匯管理局指出，9月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數小幅震盪，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，外匯存底餘額刷新2015年12月以來新高，表明大陸防範化解金融衝擊的能力持續提升，而黃金儲備的同步增加進一步強化了這種風險抵禦能力。在國際金價與外匯儲備形成「雙穩」格局的背後，是大陸應對全球金融波動的系統性安排。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，9月末外匯存底規模連續兩個月升至3.3兆美元之上，這主要是受年初以來美元大幅貶值，美債殖利率顯著下行，以及全球主要股市指上漲的影響。考慮到當前外儲規模已處於3.3兆美元以上的偏高水平，且9月人行增持黃金規模有限，不排除後續人行將外儲規模控制在適度水平區間的可能。

王青表示，未來外匯存底規模有望保持基本穩定。在外部環境波動加大的背景下，適度充裕的外儲規模將為保持人民幣匯率提供重要支撐，也能成為抵禦各類潛在外部衝擊的壓艙石。