陸外匯存底創近十年新高 將成人民幣匯率重要支撐

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
截至9月底，大陸外匯存底規模為3兆3,387億美元，創2015年12月以來新高，並已連續兩個月升至3.3兆美元之上。 路透
截至9月底，大陸外匯存底規模為3兆3,387億美元，創2015年12月以來新高，並已連續兩個月升至3.3兆美元之上。分析指出，該數據顯示大陸防範化解金融衝擊的能力持續提升，未來外匯儲備規模有望保持基本穩定。

大陸國家外匯管理局昨（7）日發布的最新統計數據顯示，截至2025年9月末，大陸外匯存底規模為3兆3,387億美元，較8月末上升165億美元，升幅為0.5%。

今年1-3季，大陸外匯存底累計增加1,363億美元。其中，在今年前六個月保持連續增長勢頭，進入第3季，除7月減少251.87億美元，8月、9月持續維持增長趨勢。

大陸國家外匯管理局指出，9月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數小幅震盪，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，外匯存底餘額刷新2015年12月以來新高，表明大陸防範化解金融衝擊的能力持續提升，而黃金儲備的同步增加進一步強化了這種風險抵禦能力。在國際金價與外匯儲備形成「雙穩」格局的背後，是大陸應對全球金融波動的系統性安排。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，9月末外匯存底規模連續兩個月升至3.3兆美元之上，這主要是受年初以來美元大幅貶值，美債殖利率顯著下行，以及全球主要股市指上漲的影響。考慮到當前外儲規模已處於3.3兆美元以上的偏高水平，且9月人行增持黃金規模有限，不排除後續人行將外儲規模控制在適度水平區間的可能。

王青表示，未來外匯存底規模有望保持基本穩定。在外部環境波動加大的背景下，適度充裕的外儲規模將為保持人民幣匯率提供重要支撐，也能成為抵禦各類潛在外部衝擊的壓艙石。

外匯 規模

世銀估陸GDP至4.8％ 明年放緩

世界銀行八日發布報告，將中國大陸二○二五年經濟成長預期上調至百分之四點八，但示警大陸明年經濟成長趨勢將放緩，主因是消費者...

陸外匯存底創近十年新高 將成人民幣匯率重要支撐

截至9月底，大陸外匯存底規模為3兆3,387億美元，創2015年12月以來新高，並已連續兩個月升至3.3兆美元之上。分析...

陸電信設備 美擬加大管制…牽動華為、中興通訊等銷售

美國聯邦通訊委員會（FCC）將在本（10）月底投票，決定是否加強對被認定具國家安全風險的中國公司所生產的電信設備的限制，...

固態鋰電池突破 能量密度提升86%

中國科學院金屬研究所科研團隊在固態鋰電池領域取得新突破，為解決固態電池界面阻抗大、離子傳輸效率低的關鍵難題，研發出可彎折...

歐盟進口電動車 55%來自中國

歐盟統計局6日公布的數據顯示，2024年歐盟純電動汽車進口總值152億歐元，過半進口純電動汽車來自中國大陸。

陸企出海專班 在港啟動

大陸企業出海專班6日在香港舉行啟動儀式。香港特區政府財政司司長陳茂波表示，香港成立的出海專班將協調各政策局、部門和機構，...

