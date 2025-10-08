快訊

陸連11月增持黃金儲備

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

全球金價大漲之際，中國人民銀行繼續增持黃金。最新官方儲備資產數據顯示，截至9月末，大陸官方黃金儲備為7,406萬盎司，較前月末增加4萬盎司，已連續11個月增持。3月以來，大陸央行每月小幅增持黃金儲備，量級均低於10萬盎司。

大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，9月人行增持黃金規模略低於近幾個月，顯示出繼續在調整儲備結構、擴大黃金儲備規模和控制增持成本等目標間取得動態平衡。

龐溟指出，中期來看，預計各國央行和投資者將會繼續增持黃金，並以其投資需求和避險需求持續為金價提供支撐。從長期來看，大陸央行推進國際儲備多元化、在組合配置中加入和動態調整黃金儲備的戰術操作不會改變，持續增持黃金的戰略方向也不會改變。

證券時報指出，黃金有助於調節和優化國際儲備組合的整體風險收益特性。世界黃金協會報告顯示，儘管購金增速放緩，但全球央行購金量仍處於顯著高位水平。

