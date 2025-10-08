陸電信設備 美擬加大管制…牽動華為、中興通訊等銷售
美國聯邦通訊委員會（FCC）將在本（10）月底投票，決定是否加強對被認定具國家安全風險的中國公司所生產的電信設備的限制，這也是美國對北京一系列行動中的最新措施。
路透報導，美國電信監管機構此前已將包括華為、中興通訊、杭州海康威視、中國移動和中國電信等公司列入所謂「覆蓋名單」（Covered List）內，禁止FCC批准這些中國企業生產的新設備進口或銷售。
FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，機構將於10月28日投票，禁止授權包含覆蓋名單組件的設備，並授權FCC在特定情況下禁止已獲授權的受管名單設備銷售。
卡爾在聲明中指出，FCC還將討論，如何進一步完善流程，並防止「有問題」的設備進入美國。他表示，FCC有理由相信，覆蓋名單上的部分或全部中國公司可能試圖繞過禁令，以私人或「不受管制」方式在美國持續展開業務。
FCC此前已以國家安全為由，禁止部分中國公司在美提供電信服務。今年9月，FCC又撤銷七個由北京當局擁有或控制的測試實驗室認證。FCC在今年5月已制定規則，禁止此類實驗室對智慧手機、攝影鏡頭及電腦等電子設備進行測試，以供美國使用。
根據規定，所有進入美國市場的電子產品都必須通過FCC的設備授權程序。FCC當時指出，目前約有75%的電子產品是在中國境內的實驗室完成測試。
路透當時指，FCC之前發現，多家實驗室與中國共產黨有深厚聯繫，包括部分與中國的國有企業或軍方相關的機構。這些實驗室在過去幾年內測試了數千款電子設備，並供應至美國市場。
FCC今年3月透露，正在調查覆蓋名單上的九家中國大陸公司，包括華為、中興通訊、海能達通信、大華科技、Pacifica Networks/ComNet以及中國聯通等企業。
FCC在2022年11月也已禁止批准華為與中興的新電訊設備，以及海能達通信、杭州海康威視和浙江大華科技的電信及視訊監控產品。
