陸企出海專班 在港啟動

大陸企業出海專班6日在香港舉行啟動儀式。香港特區政府財政司司長陳茂波表示，香港成立的出海專班將協調各政策局、部門和機構，為大陸企業「出海」提供更全面、更大力度的支援。

新華社報導，為更好支援大陸企業「出海」，香港特區行政長官李家超2025年的施政報告提出整合香港的外地辦事處，包括特區政府投資推廣署、香港貿易發展局及香港駐大陸的辦事處組成一站式平台，成立出海專班，主動招攬有意拓展海外業務的大陸企業以香港為平台「出海」。

出海專班計畫在今年年底前討論工作策略及計畫，並舉辦首項大型推廣活動，以宣傳相關工作。

陳茂波指出，大陸企業「出海」發展，特別是在全球南方布局供應鏈和產業鏈，既是大勢所趨，也是企業發展壯大的必然選擇。出海專班通過設在特區政府治理架構的高層，統合資源、打通障礙。同時匯聚資源、發動和集結各界力量，發揮最大影響力，達到最佳效果。

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺表示，隨著大陸從高速增長轉向高質量發展，越來越多優秀的大陸企業正積極開拓海外市場，而香港可擔當企業「出海」的「啟航點」。香港政府希望通過出海專班，匯聚各方專業力量，將企業的潛力轉化為實際成果，讓更多大陸企業以香港為跳板成功走向世界。

香港政府投資推廣署署長劉凱旋表示，香港擁有世界級的金融體系、專業服務及完善法治，是大陸企業開拓國際市場的最佳據點。出海專班讓香港成為大陸企業揚帆啟航開往世界的母港，更將為香港經濟注入新動力。

出席啟動儀式的還有來自法律、會計、金融服務、銀行、商會、專業協會等多位業界人士，共計100餘人。