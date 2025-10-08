歐盟進口電動車 55%來自中國

快訊

歐盟統計局6日公布的數據顯示，2024年歐盟純電動汽車進口總值152億歐元，過半進口純電動汽車來自中國大陸。

中新社報導，數據顯示，2024年歐盟進口汽車中，16%是純電動汽車，6%是插電式混合動力汽車，21%是非插電式混合動力汽車，總計占比43%，進口總值424億歐元。

具體而言，2024年歐盟純電動汽車進口總值152億歐元，其中55%從中國進口，16%從南韓進口，9%從日本進口，9%從美國進口，7%從英國進口，4%從其他國家和地區進口。 　　

與此同時，2024年歐盟出口汽車中，12%是純電動汽車，5%是插電式混合動力汽車，11%是非插電式混合動力汽車，總計占比28%，出口總值573億歐元。 　　

具體而言，2024年歐盟純電動汽車出口總值263億歐元，其中31%出口英國，23%出口美國，11%出口挪威，7%出口土耳其，5%出口瑞士，23%出口其他國家和地區。 　　

數據還顯示，2024年歐盟汽車總產量為1210萬輛，其中純電動汽車占比13%，插電式混合動力汽車占比6%，非插電式混合動力汽車至占比13%，總計占比32%，總產量為390萬輛。 　　

2024年歐盟汽車總產值為3220億歐元，其中純電動汽車總產值570億歐元，插電式混合動力汽車總產值290億歐元，非插電式混合動力汽車總產值360億歐元，總計1220億歐元，在歐盟汽車總產值中占比38%。

