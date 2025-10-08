世銀估陸GDP至4.8％ 明年放緩

世界銀行八日發布報告，將中國大陸二○二五年經濟成長預期上調至百分之四點八，但示警大陸明年經濟成長趨勢將放緩，主因是消費者和企業信心低迷，以及新出口訂單疲軟。

路透報導，世界銀行七日發布東亞和太平洋地區半年經濟展望報告，預估大陸明年經濟將成長百分之四點二。世界銀行在今年四月曾預測，大陸今明兩年的經濟成長率均為百分之四點○。報告預計作為地區最大經濟體的中國，經濟增速將下降，原因是出口成長預計將放緩，公共債務上升可能導致財政刺激力度減弱，以及結構性減速持續存在。

世界銀行並稱，預測東亞和太平洋地區其他國家在二○二五年的經濟成長率將達到百分之四點四，較上一年提高○點二個百分點，但對二○二六年的經濟成長率預測仍維持在百分之四點五。報告分析，區域經濟動能疲弱的原因包括貿易壁壘升高、全球經濟政策不確定性上升、全球成長放緩，以及印尼與泰國的政治與政策不穩定增加壓力。

報告還指，企業採取觀望策略，延後或縮減資本支出。全球經濟今年受到美國經濟政策調整影響，亞洲出口導向經濟體受制於美國政策的不確定性。九月數據顯示，大陸工業產出與零售銷售增速創近一年新低，顯示經濟距離全面復甦仍有距離。

分析師預期，北京可能推出更多刺激措施，以避免其經濟急劇放緩，並支撐官方「百分之五左右」全年成長目標。世界銀行同時呼籲各國重視長期發展，指短期財政刺激可能不如深化國內改革帶來持久發展效益。

亞洲開發銀行此前發布展望報告，預測大陸今年經濟將成長百分之四點七。