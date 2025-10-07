陸車市反內捲價格戰近尾聲？ 十一長假車企降價促銷力度減

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國慶中秋連假適逢車市「銀十」開局，但與往年相比，今年國慶假期，車企降價促銷力度減弱、範圍縮小。圖為2022寧夏國際車展暨新能源車展。中新社

大陸國慶中秋連假適逢車市「銀十」開局，但與往年相比，今年國慶假期，車企降價促銷力度減弱、範圍縮小。分析認為，在「反內捲」政策力度加大，碳酸鋰等原材料價格回升等多重因素影響下，車企打「價格戰」空間進一步縮小。此外，大陸部分地區停止以舊換新補貼也影響到汽車銷量。

為把握大陸長假消費，大陸車企推促銷方案，據紅星資本局不完全統計顯示，截至5日，包括理想、小鵬、廣汽本田、廣汽豐田等在內的7個汽車品牌官宣了大陸國慶專屬的促銷政策，包括現金補貼、置換補貼、定金抵扣尾款、金融政策、限時特價和積分等，促銷時間大多截至8日或12日。

另據第一財經不完全統計，今年大陸國慶期間，大陸有超23座城市舉辦了地方車展，通過以舊換新置換補貼、地方消費券等形式，推動汽車消費。

但實際與往年相比，今年促銷力道變小，每日經濟新聞報導，北京地區某比亞迪王朝網銷售人員說，今年國慶期間，廠家沒有推出專屬的促銷政策，不過門店有限時人民幣2,000~3,000元的購車補貼。顯示車企降價促銷力度減弱、範圍縮小。

中汽協副秘書長郎學紅認為，今年以來，相關主管部門一直在治理「內捲式」競爭，廠家對降價會比較謹慎。此外，大陸連假期間，很多省市都在舉辦車展，廠家也會有一些支持性政策。加上「金九銀十」本就是車市需求旺季，車企沒有必要在這個時候進一步降價。

然而，今年還有特殊狀況是：自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將恢復徵收，實施「減半徵收」的過渡政策。同時，「兩新」政策也有可能在明年退出。

在前述政策背景下，郎學紅稱，今年第4季車市需求旺盛，將出現比較明顯的「翹尾」現象。在需求旺盛的情況下，各大車企在年底降價的可能性不大。儘管部分地區暫停汽車置換更新補貼活動，但雙節假期集客效應顯著、出遊購車需求集中釋放，疊加經銷商年底衝量促銷，有望支撐全月銷量溫和回升。展望第4季，他預判車市銷量將實現5%~10%的年增長。

