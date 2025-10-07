力求房市止跌回穩 陸前三季地方共推470條政策有效嗎？

大陸調研機構中指研究院監測，2025年前三季大陸全國有約200個省市（縣）推出政策超470條，第3季推出政策超120條，目前多數城市已全面放開限制性政策。近期地方政策優化方向主要圍繞激活需求、優化供給兩方面。陸連假期間，包括湖北、廣州與深圳等地皆現銷量升溫、看房訪客增多訊息。但此前大摩認為，預計大陸第4季銷售疲弱趨勢將持續，主因民眾情緒惡化、庫存增加及政策力度有限。

大陸中央政府針對房市立下「止跌回穩」主基調，而房市調控持續以因城施策為主，9月底至10月初，武漢、重慶、合肥等多地接連出台樓市新政。比如重慶以1日以「房票安置+需求分層」為核心推出系列舉措；武漢則在節前發佈「漢八條」，聚焦商辦激活與金融支持；合肥也推出十項政策，側重供給優化與長效發展。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，這些創新舉措從不同層面改善市場供需關係。比如商辦改造政策一方面能增加新業態供給，同時也能緩解商辦持有者的資金與運營壓力。

中指研究院相關負責人表示，整體來看，第3季政策方向更加聚焦，通過公積金與補貼政策精細化刺激需求，同時通過創新手段加速存量出清。疊加後續政策支持預期，房地產市場有望繼續保持止跌回穩態勢。

克而瑞數據顯示，2025年9月，百強房企單月實現操盤口徑銷售金額人民幣2,528億元，年增0.4%，月增22.2%；中指研究院統計，前九個月，百強房企銷售總額為人民幣2.6兆元，年減12.2%，降幅較1-8月收窄1.1個百分點。

然而，外資機構對於大陸房市展望仍偏保守。摩根史丹利（大摩）9月發布報告指出，從高頻房地產銷售數據顯示，近期年比年降幅擴大，而二級市場的掛牌價格降低及高掛牌量，表明大陸居民情緒在交易量減少的情況下轉趨謹慎。考慮到近幾個月房價下降趨勢穩定，以及房地產市場在推動經濟增長中的作用減弱，重申大陸全國性房市政策的增量支持將保持有限。並預計未來幾個月房地產銷售將有更大幅的按年下降。