陸汽車經銷商「賣得越多虧得越多」 專家：亟需政策支持

大陸乘聯會秘書長崔東樹7日表示，2025年中國汽車經銷商面臨前所未有的壓力，新車銷售出現大面積虧損，流動資金緊張，並呈現「賣得越多虧得越多」的困境，亟需相關部門推出階段性金融紓困措施以穩定市場。

崔東樹7日在微信公眾號發出題為「2025年中國汽車經銷商急需政策支持」的文章指，當前大陸汽車經銷商的新車銷售出現大面積虧損，普遍存在現金流赤字經營和資金鏈斷裂風險加劇的情況，已難以擺脫生存的困境。

崔東樹指，現階段面臨的兩大主要問題：一是消費不振和廠商批發量的雙重壓力使得經銷商庫存維持高位，為降低資金壓力和融資成本，經銷商被迫低價拋售求生；二是「價格戰」使得進銷倒掛嚴重，經銷商賣得越多虧得越多，同時又面臨融資到期履約困難壓力，經銷商面臨經營回款斷流，資金鏈斷裂風險陡增。目前經銷商現有流動資金維持時間已壓縮至極限。

崔東樹提到，大陸經銷商銷售毛利偏低，市場競爭激烈，二手車獲利尚未有效提升，行業生存狀態亟待改善。傳統燃油車市場持續萎縮，而新能源汽車滲透率已突破55%，行業生態正經歷重構，新能源轉型已成為經銷商能否盈利的關鍵。

他續稱，今年新能源品牌經銷商盈利占比為42.9%，而傳統燃油車經銷商虧損比例高達58.6%。自2019年以來，中國經銷商淨利潤率由2%降至-2%，2024年降至零水準，多家頭部經銷商如永達、美東、正通今年出現虧損。

針對經銷商困境，崔東樹呼籲相關部門盡快推出階段性金融紓困政策，包括開展汽車經銷領域金融環境專項調研，梳理百強經銷商集團及中小經銷商的金融需求，引導金融機構在風險可控前提下加大支持力度；同時，對現有貸款進行靈活展期與延續，逐步增加授信額度並拓寬貸款使用範圍；鼓勵政策性銀行設立專項授信政策，並支持消費者購車充分使用貸款貼息政策，以穩定市場、改善經銷商現金流狀況。

崔東樹強調，中國汽車經銷商正面臨結構性震盪，毛利下降壓力明顯，二手車盈利尚未有效提升。金融支持和政策引導將成為維持市場穩定及行業健康發展的關鍵，相關措施若能及時落實，將有助於緩解經銷商的資金壓力，並推動市場平穩運行。