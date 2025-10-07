世界銀行上調大陸今年GDP增長預期至4.8% 料明年放緩

世界銀行7日指出，將中國大陸2025年經濟增長預期上調至4.8%，但警告稱中國大陸明年經濟增長勢頭將放緩，原因是消費者和企業信心低迷，以及新出口訂單疲軟。

據路透報導，世界銀行7日發布東亞和太平洋地區半年經濟展望報告，預計中國大陸明年經濟將增長4.2%。世界銀行在今年4月曾預測，中國大陸今明兩年的經濟增長率均為4.0%。報告寫道，「預計作為地區最大經濟體的中國，經濟增速將下降」，「原因是出口增長預計將放緩，公共債務上升可能導致財政刺激力度減弱，以及結構性減速持續存在。」

世界銀行並稱，預測東亞和太平洋地區其他國家在2025年的經濟增長率，將達到4.4%，較上一年提高0.2個百分點，但對2026年的經濟增長率預測仍維持在4.5%。報告分析，區域經濟動能疲弱的原因包括貿易壁壘升高、全球經濟政策不確定性上升、全球增長放緩，以及印尼與泰國的政治與政策不穩定增加壓力。

此外，報告還指出，企業採取「觀望」策略，延後或縮減資本支出。全球經濟今年受到美國經濟政策調整影響，亞洲出口導向經濟體受制於美國政策的不確定性。9月數據顯示，中國大陸工業產出與零售銷售增速創近一年新低，顯示經濟距離全面復甦仍有距離。

分析師預期，北京當局可能推出更多刺激措施，以避免其經濟急劇放緩，並支撐官方「約5%」的全年增長目標。世界銀行同時呼籲各國重視長期發展，指出短期財政刺激可能不如深化國內改革帶來持久發展效益。

另，亞洲開發銀行早前亦發布展望報告，預測中國大陸今年經濟將增長4.7%。中國經濟上半年實現5.3%超預期增長，但第三季多項宏觀指標表現不佳，再度引發外界對全年能否達成5%左右增長目標的關注。