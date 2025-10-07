A 股估值重啟 內資領航迎戰全球降息周期

今(2025)年前三季，儘管全球市場波動劇烈，但在大陸官方推出積極總體政策與內需動能修復等因素的支撐下，大陸經濟在複雜的國內外環境展現較強的韌性。今年以來，MSCI中國和滬深300指數都達到兩位數的強勁上漲。這波資金行情主要由內資推動，包括大陸境內散戶資金、共同基金資金和保險業資金等，市場信心大幅上揚，促使大陸A股單日成交量近期突破人民幣2兆大關。

大陸的政策事件利多也逐步反應在大陸股市。自今年1月大陸人工智慧新創模型DeepSeek-R1橫空出世、2月中國國家主席習近平與高科技產業高層會面、4月以來美中貿易緊張局勢緩和，至7月大陸中央財經委員會議對「反內捲」的推動等，一系列政策事件正有助於壓縮股市風險溢價，擴大股市評價空間。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，短期內，這些政策事件雖然無法對企業獲利產生立竿見影的效果，不過，對於提升投資人對盈餘的長期預期、強化市場信心將有相當大的助益，預估這波信心回暖可能吸引近20兆人民幣資金轉入大陸A股市場。

值得注意的是，與全球已開發市場相比，當前A股市場的估值仍處於歷史相對低位，較低的本益比表明，市場可能嚴重低估許多優質企業的長期成長潛力。隨著中國經濟穩步修復，加上美國聯準會展開降息循環，相對低估的新興市場資產預計將變得更具吸引力。

在外資方面，不論是相對於歷史比重或基準指標比重，外資目前對中國大陸A股的持倉仍處於低配狀態。根據高盛證券的客戶訪談顯示，外資對於中國股票的興趣程度與實際持股之間的差異日益擴大，這預示著未來外資買盤的動能將十分可觀。

蕭正義指出，在科技迅速迭代更新的時代，大陸在人工智慧創新領域的全球領導地位日益提升。專注於科技自主的強大策略部署，在大陸正大幅推動新一輪人工智慧投資浪潮；尤其在半導體、人工智慧、新能源和高端製造等領域，催生許多具備全球競爭力的創新龍頭企業，也為A股投資人帶來估值重估的機會，人工智慧的高速發展引爆不可忽視的商機。

過去三年來，大陸經歷低通貨膨脹與總體經濟逆風的結構調整，大陸總體經濟狀況逐步走出泥沼，出現曙光，在中國政府政策支持及新科技為主的新創企業陸續出現下，中國大陸股市的股東權益報酬率也出現顯著的改善。而隨著中產階級規模持續擴大，大陸官方積極推動促進內需的計畫，龐大的內需消費也將持續帶動新的投資機會。

綜觀來說，A股市場的表現主要受國內因素驅動，如政策與資金流動所影響，與歐美等主要國際市場的相關度相對較低。蕭正義強調，對於全球投資人來說，將A股納入投資組合是實現地域多元化的有效方式，有助於分散風險，增強投資組合的韌性。隨著時間演進，國際指數 (如MSCI) 對A股權重的增加，也將持續引導更多全球資金流入。投資A股並非追求短期投機，而是策略性布局全球第二大經濟體的長期成長機會，是值得納入長線配置的重要選擇。