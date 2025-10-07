金價攻上4000美元創新高 深圳水貝、香港湧現購金人潮

國際金價不斷走高，7日亞洲交易時段一度觸及每盎司4,000美元關口，報每盎司4,000.1美元，再創新高。金價年內累計漲幅已達49%。在此同時，大陸正值「十一」與中秋長假，當地黃金消費市場熱度上升，多品牌金飾克價突破人民幣1,150元（下同）。不少遊客除到大陸最大黃金珠寶交易市場深圳水貝市場購買金飾，也赴香港掃金。

21世紀經濟報導指，隨著國際金價近日大漲，大陸黃金飾品價格也水漲船高。從多家黃金珠寶品牌公布的足金首飾價格來看，截至目前，周生生足金飾品價格漲至1,157元/克，周大福、六福珠寶、潮宏基等足金飾品價格為1,155元/克，較10月1日的1,129元/克上調26元/克。

瀟湘晨報提到，作為大陸全國黃金珠寶產業重要集散地，深圳水貝市場假期迎來消費熱潮，現場金價一度突破900元/克創新高。各大商戶人潮明顯上升約六至七成。有店家表示，「十一」與中秋假期帶動買氣，即使金價攀升，前來選購者仍多，以外地遊客居多，也有市民為婚禮採購。

同時，由於金價持續走高，還帶動黃金回收與以舊換新的業務，許多民眾將積攢的黃金飾品拿到商舖進行置換或變現。有店家負責人稱，6日金價是900元/克，商店回收價是870元/克。檢測結果達到足金999沒有損耗直接回收，換款也是依照這個價格兌換。

在此同時，香港市場也湧入大批大陸旅客。星島日報引述周生生大中華區營運總經理劉克斌指，長假期間不少遊客特意來港購金，即使金價偏高，大多仍會選購，只是減少購買量或挑選輕飾品，因此對銷售影響有限。他並說，自今年初金價上漲以來，已有消費者陸續賣金，預期此趨勢仍將持續。

至於消費者賣金的情況，劉克斌說，從今年年初金價上漲開始，已經有消費者陸續拿金飾來出售，趨勢一直持續到現在，預期後市隨著金價不斷攀升，消費者賣金的趨勢會維持。

至於後市，BMO資本市場分析師預期，今年第四季黃金均價將達每盎司3,900美元，2026年升至4,400美元，並稱美國債務水準攀升與地緣政治不穩為主要推力。瑞銀則預測，金價有望在2026年年中升至每盎司4,200美元。