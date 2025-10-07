中國前3季房企融資年減30% 償債壓力達高峰

快訊

中央社／ 上海7日電

根據中國房地產市場研究機構克而瑞發布的報告，2025年前3季中國房企融資規模人民幣3072億元（約新台幣1.3兆元），年減30%，處於歷史低位。債務償還壓力也在今年達到高峰，2025年債務到期規模攀升至5342億元。

綜合陸媒環球網、澎湃新聞報導，中國房地產市場研究機構克而瑞5日發布報告顯示，2025年前3季房企融資規模3072億元，年減30%。其中第3季融資1145億元，雖較上一季微升5%，但較去年同期降幅達35%，融資規模處於歷史低位。

從企業性質來看，國企、央企為融資主力，前3季發債量1313億元，占比高達85%；民營企業發債量僅134億元，較去年同期降幅13%，多數民營及出險房企融資難題仍未緩解。國企、央企2025年前3季的融資成本為2.58%，而民營企業則為5.40%，兩者之間的差距擴大到2.82個百分點。

債務償還壓力將在2025年達到階段性高峰。2024年房企債券到期規模4829億元，而當年發行規模僅2209億元，房企無法通過借新還舊方式覆蓋到期債務。此外由於近年來不少房企選擇將債務展期或置換，2025年債務到期規模攀升至5342億元，其中第3季到期約1600億元，形成年內償債高峰。

不過隨著近年發債規模下滑，2026年債務壓力將有所緩解，第1季、第3季到期規模分別約為1298億元、1170億元。

報告指出，公開募集基礎設施證券投資基金（公募REITs）成為房企盤活資產、緩解債務壓力的關鍵，當前房地產行業仍處於深度調整期，以往傳統的「重資產」模式已難以適應當前的新形勢，公募REITs能夠幫助房企從開發商向運營商的角色轉變，釋放自持物業沉澱資金，用於償債及補充流動性，目前已有多家房企試水或籌備發行。

