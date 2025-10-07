快訊

陸央行連11個月增持黃金 專家喊話金價遲早見1萬美元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
儘管國際金價不斷創新高，大陸央行仍連續第11個月增持黃金。（路透）
儘管國際金價不斷創新高，大陸央行仍連續第11個月增持黃金。（路透）

7日國際金價延續漲勢，亞洲交易時段一度觸及每盎司4,000美元大關，報4,000.1美元，為史上首次。儘管金價節節高升，但大陸官方仍持續增持黃金。大陸國家外匯管理局7日公布，中國人民銀行（大陸央行）已連續第11個月增持黃金，甚至有專家喊話：金價遲早見1萬美元。

澎湃新聞報導，大陸央行7日公布的數據顯示，9月底中國黃金儲備為7,406萬盎司，較8月底的7,402萬盎司增加4萬盎司。在連續18個月增持黃金後，大陸央行在去年5月開始一度暫停買進黃金，但去年11月起又重新出手增持，至今年9月已連續11個月增持。

同日，中國人民銀行還公布，截至9月底，大陸外匯存底規模達3兆3,386.58億美元，較8月底增加165.04億美元。今年前三季，大陸外匯存底累計增加1,363億美元。

大陸國家外匯局稱，今年9月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數小幅震盪，全球金融資產價格整體上漲。匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。今年前三季，人民幣對美元即期匯率累計升值2.46%。中國經濟保持總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新成效，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

此前，東方金誠首席宏觀分析師王青曾分析指，在外部環境波動加大的背景下，適度充裕的外儲規模將為保持人民幣匯率處於合理均衡水準提供重要支撐，也能成為抵禦潛在外部衝擊的壓艙石；而從優化國際儲備結構、穩慎扎實推進人民幣國際化等角度出發，中國人民銀行增持黃金仍是大方向。

香港文匯報則引述前海開源基金首席經濟學家兼基金經理楊德龍看法稱，由於美元發行規模不斷擴大，美國政府負債越來越高，已動搖全球資金對美元的信心。黃金作為硬通貨，價格自然會水漲船高。楊德龍甚至認為，長期來看，黃金價格突破5,000美元甚至10,000美元也只是時間問題。

中國人民銀行 黃金 外匯

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

美國福特汽車執行長法利（Jim Farley）日前表示，中國是電動車行業的「700磅大猩猩」，完全主導電動車行業，且在中國以外地區的影響力愈來愈強，特斯拉、通用汽車或福特都沒有真正的競爭力。與此同時，陸製電動車龍頭比亞迪、全球動力電池龍頭寧德時代，都已宣布將推出「全固態電池」，充電12分鐘能跑1500公里。 聯合報數位版記者陳言喬日前親身在中國大陸新疆租下電動車自駕遊，從他的體驗中，可以看到中國大陸發展新能源車的速度與野心。

內需不振 大陸今年月餅銷售年減45%

大陸近年內需不振、消費降級問題嚴峻，今年十一暨中秋連假已經過半，大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額僅年增3.3%，低迷的消...

陸AI眼鏡躍連假消費新寵 售價最低降至人民幣200元

大陸AI眼鏡正從新奇玩具走向生活必需，且在產能充沛狀態下，終端價格顯著回落，選購AI眼鏡正成為大陸連假消費新寵。經銷商稱...

大陸鋼鐵業本季形勢仍嚴峻 政策調控效力有限

大陸官方9月推出穩定鋼鐵行業發展的方案，不過展望鋼市，從產業鏈角度看，鋼鐵行業第4季形勢仍嚴峻，鋼廠效益管控比上半年要難...

陸AI大模型 加速應用落地

騰訊、阿里、DeepSeek、智譜、螞蟻等近期紛紛更新旗下大模型，從這些模型更新的內容可知，競爭焦點已從單純擴大參數規模...

