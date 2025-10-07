陸央行連11個月增持黃金 專家喊話金價遲早見1萬美元

7日國際金價延續漲勢，亞洲交易時段一度觸及每盎司4,000美元大關，報4,000.1美元，為史上首次。儘管金價節節高升，但大陸官方仍持續增持黃金。大陸國家外匯管理局7日公布，中國人民銀行（大陸央行）已連續第11個月增持黃金，甚至有專家喊話：金價遲早見1萬美元。

澎湃新聞報導，大陸央行7日公布的數據顯示，9月底中國黃金儲備為7,406萬盎司，較8月底的7,402萬盎司增加4萬盎司。在連續18個月增持黃金後，大陸央行在去年5月開始一度暫停買進黃金，但去年11月起又重新出手增持，至今年9月已連續11個月增持。

同日，中國人民銀行還公布，截至9月底，大陸外匯存底規模達3兆3,386.58億美元，較8月底增加165.04億美元。今年前三季，大陸外匯存底累計增加1,363億美元。

大陸國家外匯局稱，今年9月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數小幅震盪，全球金融資產價格整體上漲。匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。今年前三季，人民幣對美元即期匯率累計升值2.46%。中國經濟保持總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新成效，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

此前，東方金誠首席宏觀分析師王青曾分析指，在外部環境波動加大的背景下，適度充裕的外儲規模將為保持人民幣匯率處於合理均衡水準提供重要支撐，也能成為抵禦潛在外部衝擊的壓艙石；而從優化國際儲備結構、穩慎扎實推進人民幣國際化等角度出發，中國人民銀行增持黃金仍是大方向。

香港文匯報則引述前海開源基金首席經濟學家兼基金經理楊德龍看法稱，由於美元發行規模不斷擴大，美國政府負債越來越高，已動搖全球資金對美元的信心。黃金作為硬通貨，價格自然會水漲船高。楊德龍甚至認為，長期來看，黃金價格突破5,000美元甚至10,000美元也只是時間問題。