內需不振 大陸今年月餅銷售年減45%

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
福建省福州市倉山區梁厝特色歷史文化街區5日舉辦中秋花好月圓夜活動。圖為巨型月餅亮相。（中新社）
福建省福州市倉山區梁厝特色歷史文化街區5日舉辦中秋花好月圓夜活動。圖為巨型月餅亮相。（中新社）

大陸近年內需不振、消費降級問題嚴峻，今年十一暨中秋連假已經過半，大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額僅年增3.3%，低迷的消費表現也反映在月餅銷售上。陸媒報導，中秋前夕，月餅銷售額按年下降超過45%，且高價禮盒幾乎退出市場，月餅市場更加講求「高性價比」。

一年一度的中秋節是月餅的銷售旺季，但去年中秋節有關「月餅賣不動」的話題，今年又重演。新浪新聞圖數室報導，根據監測，月餅在中秋前夕銷售額年減超過45%，且月餅禮盒主流價格區間收縮至人民幣120至180元（約台幣515至772元），值得注意的是，區間高峰值與2023年的280元（人民幣，單位下同）、2024年的220元相比，進一步下降。

「定焦One」報導，一家廣州烘焙店的老闆分享，自己店裡的散裝月餅的價格和去年持平，禮盒裝定價降低到了55元，「主要是察覺到現在年輕人不愛買高價的月餅禮盒。」然而，不只一位商家表示，即便降了價，月餅禮盒整體還是不太好賣。

此外，過往中秋節禮盒越貴越有面子，如今標價人民幣500元（約台幣2144元）以上，有層層包裝的月餅禮盒幾乎退出市場，在線下通路端幾乎看不到。根據中國焙烤食品糖製品工業協會數據，這類高價月餅的占比已從2023年的7.2%降至今年的1.8%。

報導指出，今年月餅市場正經歷結構性轉變，除了超過半數消費者已將月餅視為日常零食而非節令禮品，使得中秋節點銷售被稀釋，但不可否認的是，月餅市場整體已經不復存在當年的野蠻生長，正從「高溢價」全面轉向「高性價比」。

報導認為，這一方面是大陸官方2022年出手管制高價月餅禮盒，對500元以上盒裝月餅實施重點監管，另一方面則是中秋送月餅不再是唯一選項，而是有了更多替代品。

