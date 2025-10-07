大陸鋼鐵業本季形勢仍嚴峻 政策調控效力有限

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
在傳統需求淡季、供應過剩背景下，大陸鋼價上漲不易。聯合報系資料照
大陸官方9月推出穩定鋼鐵行業發展的方案，不過展望鋼市，從產業鏈角度看，鋼鐵行業第4季形勢仍嚴峻，鋼廠效益管控比上半年要難，鐵礦砂業者對海外貨幣政策比較敏感，又逢第4季鋼廠冬儲，原料價格易漲難跌。然而，在傳統需求淡季、供應過剩背景下，大陸鋼價上漲不易。

大陸工信部等五部門在9月下旬印發《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，主要舉措延續近年來鋼鐵行業調控思路：加大產能置換力度，繼續實施產量壓減政策等，盼改善鋼鐵業過剩產能困境。

期貨日報報導，江蘇富實數據研究院院長蔡擁政表示，第3季原燃料價格走勢偏強，鋼廠採購難度加大。部分鋼廠建材已無利潤可言，電爐鋼更是減產檢修增加。由於市場擔心大陸國慶中秋連假期間鋼廠供應維持高位而需求走弱，鋼價再度在節前下跌，整個鋼價走勢和去年節前截然不同。

中輝期貨黑色金屬負責人陳為昌分析，需求端雖有造船、汽車以及旺盛的出口支撐，但房地產和基建的弱勢拖累建材消費持續下滑，整體鋼材需求仍然較弱。第4季進入建築鋼材季節性淡季，卷板以及出口出現明顯增量的可能性不大。

然而，東海期貨黑色金屬首席研究員劉慧峰認為，對鋼材價格走勢不宜過度悲觀。

因大陸官方推出穩增長方案，強調要落實年度粗鋼產量調控任務，並在2025年底前全面完成超低排放改造目標任務。隨著第4季需求的進一步走弱，鋼廠主動減產意願會有所增強。

以建材鋼鐵為例，陸產業媒體「我的鋼鐵網」分析，建築鋼材市場在10月或將進入「供需再平衡」與「政策托底」的關鍵博弈期。10月建築鋼材價格支撐取決於政策力度和鋼廠的實質性減產規模，鋼材價格或將在多重消息推動下劇烈震盪，價格重心或將繼續小幅下移。

