香港PMI連兩月站上榮枯線

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

標普全球6日公布9月香港採購經理指數（PMI），經季節調整後，由上月50.7降至50.4，雖連兩月處於擴張區間，但整體經營活動有所放緩，新增訂單尤其是出口訂單受美國關稅影響，出現三年半最大跌幅。標普分析，企業對來年業務前景的悲觀情緒雖有所減退，但外部經濟不明朗因素仍存。

綜合港媒報導，標普數據指，香港整體經營活動連續兩月擴張，主要由服務業帶動，其餘行業則出現負增長。第三季末從大陸和海外市場新接訂單量大幅萎縮，反映香港出口貿易需求走弱。受訪業者稱，從網購平台新接更多在地訂單，但美國關稅政策持續衝擊銷往大陸和全球訂單，9月出口訂單創2022年4月來最大跌幅。

數據反映，港企產能充裕，就業水準大致不變。職位創造率主要由服務業和批發零售業帶動，而製造業和建造業則削減人手。

展望未來一年業務前景，標普指，企業對來年業務前景的悲觀情緒雖仍存在，但已較上月減退。美國貿易政策及全球經濟不明朗因素仍削弱商業信心，但在地經濟好轉一定程度抵消負面影響。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti稱，香港9月PMI已連兩月位擴張區間，經濟活動量以10個月最快速度擴張，新增訂單跌幅與上月持平，就業人數大致不變。不過，海外及大陸訂單需求仍大幅下滑，其中海外市場為三年半最大跌幅，整體投入成本在原材料及員工成本上漲下，升幅接近兩年最大，反映通膨壓力仍在遞增。

標普 香港

延伸閱讀

香港9月PMI降至50.4 新出口訂單創三年半最大跌幅

「國安考慮」 香港50部電影須改、13片直接禁映

香港海心公園割喉案 流浪漢落網稱不識2受害人

香港引進重點企業破百家 新一批本周簽約

相關新聞

陸AI眼鏡躍連假消費新寵 售價最低降至人民幣200元

大陸AI眼鏡正從新奇玩具走向生活必需，且在產能充沛狀態下，終端價格顯著回落，選購AI眼鏡正成為大陸連假消費新寵。經銷商稱...

內需不振 大陸今年月餅銷售年減45%

大陸近年內需不振、消費降級問題嚴峻，今年十一暨中秋連假已經過半，大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額僅年增3.3%，低迷的消...

大陸鋼鐵業本季形勢仍嚴峻 政策調控效力有限

大陸官方9月推出穩定鋼鐵行業發展的方案，不過展望鋼市，從產業鏈角度看，鋼鐵行業第4季形勢仍嚴峻，鋼廠效益管控比上半年要難...

陸AI大模型 加速應用落地

騰訊、阿里、DeepSeek、智譜、螞蟻等近期紛紛更新旗下大模型，從這些模型更新的內容可知，競爭焦點已從單純擴大參數規模...

中芯股票目標價 高盛又上調

國際投行高盛看好大陸半導體業，近一個月內第四次上調中芯國際及華虹半導體目標價。高盛認為，兩者將長期受益於大陸人工智慧驅動...

香港PMI連兩月站上榮枯線

標普全球6日公布9月香港採購經理指數（PMI），經季節調整後，由上月50.7降至50.4，雖連兩月處於擴張區間，但整體經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。