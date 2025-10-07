香港PMI連兩月站上榮枯線

標普全球6日公布9月香港採購經理指數（PMI），經季節調整後，由上月50.7降至50.4，雖連兩月處於擴張區間，但整體經營活動有所放緩，新增訂單尤其是出口訂單受美國關稅影響，出現三年半最大跌幅。標普分析，企業對來年業務前景的悲觀情緒雖有所減退，但外部經濟不明朗因素仍存。

綜合港媒報導，標普數據指，香港整體經營活動連續兩月擴張，主要由服務業帶動，其餘行業則出現負增長。第三季末從大陸和海外市場新接訂單量大幅萎縮，反映香港出口貿易需求走弱。受訪業者稱，從網購平台新接更多在地訂單，但美國關稅政策持續衝擊銷往大陸和全球訂單，9月出口訂單創2022年4月來最大跌幅。

數據反映，港企產能充裕，就業水準大致不變。職位創造率主要由服務業和批發零售業帶動，而製造業和建造業則削減人手。

展望未來一年業務前景，標普指，企業對來年業務前景的悲觀情緒雖仍存在，但已較上月減退。美國貿易政策及全球經濟不明朗因素仍削弱商業信心，但在地經濟好轉一定程度抵消負面影響。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti稱，香港9月PMI已連兩月位擴張區間，經濟活動量以10個月最快速度擴張，新增訂單跌幅與上月持平，就業人數大致不變。不過，海外及大陸訂單需求仍大幅下滑，其中海外市場為三年半最大跌幅，整體投入成本在原材料及員工成本上漲下，升幅接近兩年最大，反映通膨壓力仍在遞增。