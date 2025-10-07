中芯股票目標價 高盛又上調

國際投行高盛看好大陸半導體業，近一個月內第四次上調中芯國際及華虹半導體目標價。高盛認為，兩者將長期受益於大陸人工智慧驅動的晶片需求增長。

據華爾街見聞，高盛最新報告指，中芯H股12個月目標價上調至117港元（6日收盤報港幣91.05元），基於196%的A-H股平均溢價，其A股目標價上調至人民幣211元（9月30日收盤報人民幣140.13元）；華虹目標價從港幣87.5元上調34%至港幣117元，並維持兩家公司「買入」評級。

報告稱，此次更新估值模型後提高兩者目標價，反映對大陸半導體公司板塊持續價值重估趨勢。

報告表示，大陸AI模型技術突破為產業帶來刺激。大陸AI公司DeepSeek近日推出實驗性模型DeepSeek V3.2-Exp，採用新的稀疏注意力（DSA）技術，使訓練與推理效率提升，其API（應用程式介面）成本下降50%至75%。

高盛認為，上述進展將降低AI技術使用門檻，並促進普及，更多企業和開發者可在業務中使用大模型，轉化為算力基礎設施和相關硬體的增量需求。

此外，儘管中芯與華虹核心產能集中於成熟製程，而非最先進AI GPU或ASIC，但高盛分析，大陸AI應用快速增長，將進一步帶動數據中心電源管理晶片（PMIC）、藍牙/WiFi、影像感測器（CIS）、射頻（RF）及微控制器（MCU）等成熟製程晶片需求。

高盛並指，中芯正持續擴充7奈米及14奈米產能，華虹則計劃在新晶圓廠導入28奈米製程，以滿足AI需求增長。