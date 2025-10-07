陸AI眼鏡躍連假消費新寵 售價最低降至人民幣200元

大陸AI眼鏡正從新奇玩具走向生活必需，且在產能充沛狀態下，終端價格顯著回落，選購AI眼鏡正成為大陸連假消費新寵。經銷商稱，儘管單品利潤率從25%下降至15%左右，但銷量實現數倍增長，競爭重點已從「是否購買」轉向「選擇哪一品牌」。

大陸電子產品集散地深圳華強北商家6月AI眼鏡報價普遍在人民幣700至800元區間，如今已降至人民幣350元（約新台幣1,498元）左右，大量訂單的單價甚至可低至人民幣200元。

隨著AI眼鏡應用場景越來越明確，AI眼鏡在消費市場的角色正在變化。戴上AI眼鏡，可以直接把鏡片當螢幕看電影；也可直接在陌生街角導航路線，無需低頭看手機；和外國客戶交談，對方話語翻譯會以字幕形式實時出現在眼鏡裡；店鋪結帳只需要看一眼支付碼，就能完成付款；近期杭州交警也戴上AI眼鏡執勤，能一眼辨識車輛訊息。

藍鯨新聞報導，今年以來，深圳華強北無論是賽格廣場還是華強電子世界，近七成智慧穿戴商鋪都將AI眼鏡作為主打產品陳列；部分商鋪甚至標註「AI眼鏡工廠店」，並在門店內設有體驗區供消費者試用。

一名華強北店舖老闆表示，「AI眼鏡價格的降低與旅遊場景的成熟，共同推動了（大陸）國慶期間的需求爆發。」他進一步指出，當前產品功能也比此前有明顯升級，例如新增AI錄音等實用特性。

AI眼鏡價格下降與產能持續跟進有關，報導引據立訊精密財報，其昆山超級工廠自3月投產以來，月產能已從80萬副提升至180萬副，預計全年產能將達2,000萬副，約占全球總產能的20%。顯示在工廠產能充足狀態下，逐漸形成規模，帶動價格下降。

AI眼鏡後市持續看好，機構Omdia日前發布報告顯示，AI眼鏡的全球出貨量在2025年的年增長率預計將達到158%，總量達到510萬副，該機構預測，到2026年，市場規模有望突破1,000萬副。

其中，中國大陸預計將成為僅次於美國的全球第二大AI眼鏡市場，預計2026年大陸AI眼鏡出貨量有望達120萬副，在全球占到12%比例。