陸AI大模型 加速應用落地

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

騰訊、阿里、DeepSeek、智譜、螞蟻等近期紛紛更新旗下大模型，從這些模型更新的內容可知，競爭焦點已從單純擴大參數規模，轉向提升推理能力、推動多模態融合以及加速智能體（Agent）應用落地。

智譜AI在9月30日正式推出新一代旗艦大模型GLM-4.6，該模型在高級編碼能力上實現對齊Claude Sonnet 4，在真實編程（程式設計）任務中表現更優；DeepSeek在9月29日正式發布DeepSeek-V3.2-Exp模型，同時調降API（應用程式開發介面）費用，持續實現高效率、低成本之路。

與此同時，騰訊混元圖像3.0於9月28日正式發布並開源，為首個工業級原生多模態生圖模型，開源短短一周便在文生圖領域的「權威競技場」LMArena中，自全球26個大模型裡突圍，超越Google的Nano Banana登頂第一，成為目前效果最好的開源生圖模型。

科創板日報報導，這些企業密集發布、開源新一代模型，都是為了盡快吸引開發者，構建自己的應用生態。大陸AI大模型廠商也開始布局硬體入口，推動各類AI功能和應用場景的快速落地。

