中國網約車成為穩定就業支撐 77%司機來自失業者

中央社／ 台北6日電
網約車行業正成為大陸穩定就業的重要支撐。（新華社）
在中國失業率居高不下之際，中國媒體報導，網約車行業正成為穩定就業的重要支撐。一份新近發表的調查報告指出，目前中國網約車司機中，多達77%是在失業後轉入網約車行業，而62.8%的司機更是整個家庭唯一的就業人員。

中國「財經」週刊報導，中國新就業形態研究中心課題組日前發表調查報告，提到上述內容。根據報導，這份報告是向分布在中國13個省區的5400多名網約車司機調查而得。

根據報告，接受調查的網約車司機平均年齡為39.8歲；他們當中多達9成曾在製造業、建築業或個體經營等領域工作。

報告提到，目前中國網約車司機月均收入為人民幣7623元（約新台幣3.27萬元），僅次於貨車司機的8424元，高於外送員的7496元、快遞員的6124元及傳統普通工人和建築工人的5900元。

這份報告認為，網約車平台在承接緊急就業需求、確保家庭生計方面「呈現出獨特價值」，且為傳統職業流失者提供了「低門檻、高彈性」的就業管道。

首都經濟貿易大學副教授張成剛針對這份報告及相關案例表示，網約車行業為中國宏觀經濟波動、政策調整及產業升級「釋放足夠的緩衝空間」 。

這份報告提到，今年40歲的網約車司機李家榮，曾是廣東惠州一家五金廠老闆，工廠在高峰期曾有100多名工人，但在COVID-19疫情期間營運受到衝擊，被迫關門，隨後他就買下一輛新能源汽車，投入網約車行業。

李家榮表示，他「基本上是『無縫銜接』，工廠關了後就直接進入了網約車行業」。

