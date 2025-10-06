亞銀：中國AI算力及大語言模型等具全球競爭力

亞洲開發銀行首席經濟學家朴之水（Albert Park）表示，中國在人工智慧（AI）算力、數據中心、大語言模型等AI生態關鍵環節具有全球競爭力，同時積極推動AI相關應用在各行業持續落地。

新華社報導，朴之水稱，中國在數位化和人工智慧領域的技術領先地位獲得投資者認可。近期，國內和國際投資者對中國資產的情緒明顯回暖，市場信心得到提振。

他認為，隨着AI應用激增，最終目標是創建一個良好的產業結構，鼓勵發展社會效益顯著的應用並進行推廣，讓民眾盡快受益。中國正在實施的人工智能+行動，旨在將AI應用在社會生活各領域，賦能高質量發展。

朴之水指出，在AI治理中，政府應密切關注其可能存在的濫用、準確性、偏見等問題，以及涉及隱私和網絡安全的數據處理問題，確保行業健康發展。

對於大陸經濟，朴之水稱，中國在勞動力素質、龍頭企業競爭力及企業整體活力方面擁有顯著實力。儘管面臨挑戰，中國經濟仍展示出強勁韌性，將繼續保持穩健發展勢頭。

他指出，中國政府提振消費、擴大內需的導向，釋放出積極訊號，應持續深化這一方向。大陸當局推出的一籃子增量政策舉措卓有成效，特別是資源再分配向低收入家庭傾斜、加大社會保障投入等措施，既推動社會保障體系的完善，也有利於提升家庭消費意願，拉動消費增長。