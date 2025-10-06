香港9月PMI降至50.4 新出口訂單創三年半最大跌幅

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
標普全球公布，香港9月採購經理指數（PMI）經季節調整後，由8月的50.7降至50.4。（新華社）
標普全球公布，香港9月採購經理指數（PMI）經季節調整後，由8月的50.7降至50.4，反映香港營商環境持續好轉，但景氣度稍見回落。受訪企業指出，9月新出口訂單寫下三年半最大跌幅。

香港《經濟日報》《信報》等報導，標普全球6日公布的數據顯示，香港整體經營活動連續兩月增長，擴張速度是去年12月以來最佳，升勢由服務業主導，新增訂單則連續兩個月小幅縮減。

標普全球指出，第三季末從中國大陸和海外市場新接的訂單量大幅萎縮，反映香港出口的貿易需求持續走弱。

受訪公司指出，美國關稅政策繼續衝擊銷往中國大陸和全球的訂單需求。事實上，香港9月的新出口訂單創下2022年4月以來的最大跌幅。

數據反映，香港企業有充裕產能應付目前訂單，因此就業水平大致不變。總的來說，職位創造率由服務業和批發和零售業帶動，而製造業和建造業則在削減人手。

香港9月的整體成本通膨加劇，升幅達2023年12月以來最高。受訪企業認為，由於原材料價格飆升，造成採購成本增加，進而加重了開支負擔。

員工成本也來到去年中期以來的最大增幅。多家受訪公司提到，為刺激銷路而減價銷售，因此產出售價的升幅不大，顯示企業向客戶轉嫁成本的能力有限。

