廣寒宮有多冷？陸研究：月球背面月幔要比正面更冷

在中秋節這天，中國大陸公布一項最新研究成果：月球背面的月幔要比正面更冷。

據人民日報和央視新聞報導，大陸國家航天局和國家原子能機構6日聯合發布嫦娥六號月球背面樣品研究的最新成果。大陸科學家首次基於嫦娥六號月球背面樣品（月壤）研究發現，月球背面月幔相比月球正面更冷，這一發現為月球正面與月球背面的月幔溫度差異提供了岩石學與地球化學等科學依據。

這一發現進一步深化了人類對月球「二分性」現象的認識，為月球正面與背面的月幔溫度差異提供岩石學與地球化學等科學依據，為月球演化和「二分性」特徵研究提供關鍵科學數據。

這項研究結果由中核集團核工業北京地質研究院、北京大學、山東大學合作完成，已刊發於國際頂級學術期刊《自然·地球科學》（Nature Geoscience）官網。

月幔位於月殼之下，是月球體積最大的組成部分，月球古老的火山活動正是由月幔物質上湧形成的。因此，月幔等月球內部特徵對於月球演化研究至關重要。

科研團隊還利用月球遙感數據在更大區域尺度上進行驗證分析，他們選取了月球正面和背面的月海玄武岩區域，通過衛星遙感獲取的表面岩石化學成分計算，表明月球背面月幔潛能溫度低於正面約70攝氏度，與樣品分析結論相近，這進一步增強了研究成果的可信度。