聽新聞
0:00 / 0:00
中國十一長假過半 重點零售銷售額年增3.3%
中國「十一」長假黃金週前4天，根據中國商務部大數據監測顯示，全國重點零售和餐飲企業銷售額年增3.3%，成長有限。
據中國官媒央視新聞報導形容，「國慶」、中秋假期過半，「各地消費市場繁榮興旺，生活必需品量足價穩」。據商務部商務大數據監測，假期前4天全國重點零售和餐飲企業銷售額年增3.3%。
中國商務部4日也發布其他數據，顯示假期前3天，商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額分別增長4.2%、4.0%。
此前曾有報導分析表示，今年是史上最長「超級黃金週」，為長途旅行提供充足時間，機票預訂已全面進入高峰期，並且在中國官方刺激經濟「組合拳」助力下，今年十一長假期間，消費有望實現二位數增長。不過官方如今釋出的經濟數據顯示，民眾消費未見多大起色。
