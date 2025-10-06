三星堆論壇 搭文明溝通橋梁

9月27日上午，以「考古學視野下的文明互鑒」為主題的2025三星堆論壇在四川德陽舉行。論壇搭建了「1+4+4」的總體框架，即「1」個開幕式暨主論壇，「4」個平行論壇，「4」場配套活動，聚焦國際考古研究新成果與新進展、公眾考古的方法與路徑等，以學術交流為載體，搭建古蜀文明與全球文明的橋梁，促進不同文明間的理解與共生。

主論壇上，美國人文與科學院院士、美國舊金山亞洲藝術博物館前館長許傑，四川大學講席教授李水城，德國海德堡大學哲學歷史學院原院長雷德侯，北京大學考古文博學院教授、三星堆研究院學術院長孫華以及國際古蹟遺址理事會印度國家委員會主席莉瑪胡賈，圍繞三星堆的獨特魅力、三星堆文明研究的多重維度和國際化視野、成都平原史前文化的思考等進行主旨發言。

下午的平行論壇環節，「文明解碼」論壇深入探討考古與多學科合作的理論、實踐、機制、規範等問題。「文化傳播」論壇則探討如何利用新媒體、數位化技術推動考古成果的廣泛傳播，促進跨文化交流與文明互鑒。「全球對話」以三星堆為樞紐，重在搭建國際學術交流平台，邀請海內外的學者以國際化視野探討文明互鑒與共生。

「青年創新」論壇將帶來對三星堆文化傳承創新的思考，推動三星堆文化突破學術圈、博物館的邊界，走進大眾視野。

當天，「世界三星堆」國際傳播行動也正式啟動，大陸著名演員、歌手韓雪應邀發佈並獻唱三星堆論壇主題曲。此外，還舉行了「堆友聚談沙龍」活動，為三星堆文化愛好者搭建平台，推動三星堆文化從「學術討論」向「大眾共創」延伸。